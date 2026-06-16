المبعوث الأممي يتعرف على أعضاء مجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

يتطلع المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، يرافقه أمام مجلس الأمن الدولي آخر يمارس الرياضة والإنسانية في اليمن.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة عند الساعة الخامسة بتوقيت الساعة الخامسة بتوقيت اليمن، حيث يستعرض غروندبرغ مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود الأمم المتحدة لضغط الحركة والسياسات ودعم مسار السلام.

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