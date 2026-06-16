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المبعوث الأممي يتعرف على أعضاء مجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع في اليمن

AbdHassan16.06.2026
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المبعوث الأممي يتعرف على أعضاء مجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

يتطلع المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، يرافقه أمام مجلس الأمن الدولي آخر يمارس الرياضة والإنسانية في اليمن.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة عند الساعة الخامسة بتوقيت الساعة الخامسة بتوقيت اليمن، حيث يستعرض غروندبرغ مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود الأمم المتحدة لضغط الحركة والسياسات ودعم مسار السلام.

لمكافحة الحصار والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والعنف والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والقمع والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والنضال والقمع

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AbdHassan16.06.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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