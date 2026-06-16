Cisco: 36 شهرًا لتحديث الشبكات قبل أن يطغى الذكاء الاصطناعي على السعة

تم الكشف عن المزيد من الأدلة على الضغط الهائل الذي تفرضه أعباء عمل الذكاء الاصطناعي (AI) المتزايد على الشبكات في بحث أجرته شركة Cisco، والذي أكد بشكل أساسي أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) والموجة الناشئة من الذكاء الاصطناعي الوكيل تضع ضغطًا غير مسبوق على حرم المؤسسات وشبكات الفروع، في حين أن الأسطح الأمنية تتوسع بالفعل إلى ما هو أبعد مما يمكن أن تديره الدفاعات.

قامت شركة الشبكات العملاقة باستطلاع رأي 3472 من قادة تكنولوجيا المعلومات في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية بين مارس وأبريل 2026 حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على شبكات الحرم الجامعي والفروع. وتضمنت العينة مدراء تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قادة الشبكات وحوسبة المستخدم النهائي والتكنولوجيا، في المؤسسات التي تضم أكثر من 500 موظف وبمتوسط ​​3,292 موقعًا للحرم الجامعي/الفروع.

وكانت النتيجة الرئيسية، بل والدعوة إلى العمل، بالنسبة للشركات هي أن مرونة الشبكة وقابلية المراقبة والأمن التكيفي ضرورية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقد أدركت الدراسة أن الشبكة قد نجت من عقود من التحول، من الدوت كوم إلى السحابة، من خلال التكيف والتطور لتواكب اللحظة. ومع ذلك، فقد شددت على أنه من الآن فصاعدا، فإن تلك المنظمات التي تتعامل مع تحديث الشبكة كشرط أساسي لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بدلا من مسار عمل مواز، ستحدد العقد القادم من الذكاء الاصطناعي المؤسسي.

وعلى أساس كمي، توقعت بيانات البحث أنه بعد ثلاث سنوات من الآن، سيعمل الذكاء الاصطناعي على مضاعفة حركة مرور الشبكة ثلاث مرات – وهو ما يمثل زيادة بنسبة 235% – وقالت إن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير أنماط حركة المرور عبر بيئات المؤسسات بطرق لم يتم تصميم العديد من شبكات أماكن العمل الحالية لدعمها على الإطلاق.

وقال الاستطلاع إن النمو يعزى إلى حقيقة أنه، على عكس المستخدمين البشر، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة الآلة، مما يؤدي إلى العشرات من استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وعمليات البحث في قاعدة البيانات والاستدلالات النموذجية في ثوانٍ. يؤدي هذا إلى توليد حركة مرور كثيفة من الشرق إلى الغرب – اتصال جانبي من جهاز إلى جهاز أو من خادم إلى خادم مطلوب لوكلاء الذكاء الاصطناعي لتبادل البيانات – والتي لم يتم تصميم شبكات أماكن العمل القديمة للتعامل معها.

على سبيل المثال، أبلغ 67% من المشاركين عن زيادات في حركة المرور بين الشرق والغرب مرتبطة بأعباء العمل هذه. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ 61% نموًا في حركة المرور الآلية المستمرة الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. تعتقد معظم الشركات أن النتيجة النهائية المحتملة لذلك هي أنها ستصل إلى حدود سعة شبكة الحرم الجامعي والفروع في غضون عامين.

ومن المتوقع أن تصبح هذه التغييرات أكثر أهمية مع انتقال المؤسسات إلى ما هو أبعد من تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) والتعمق في الذكاء الاصطناعي الوكيل القادر على العمل المستقل. قالت ثلث الشركات التي شملتها الدراسة أن لديها بالفعل عمليات نشر واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، وتتوقع 97% منها بشكل عام توسعًا في استخدام الذكاء الاصطناعي في غضون 24 شهرًا.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الدراسة أن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي نفسها التي لديها القدرة على تحويل المؤسسات هي أيضًا هشة بشكل فريد. أفاد مستخدمو الذكاء الاصطناعي الناضجون على مستوى العالم – أولئك الذين يتقدمون في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي – أن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي معرضة بشدة لمشكلات الشبكات، مما يجعلهم أكثر حساسية للموثوقية ووقت التشغيل (80%) وعرض النطاق الترددي (75%) وزمن الوصول (71%) وفقدان الحزم (62%) مقارنة بالتطبيقات التقليدية.

بشكل عام، يقول أقل من ثلث مستخدمي الذكاء الاصطناعي الناضجين أن شبكاتهم مستعدة تمامًا لنمو الذكاء الاصطناعي المتوقع. بشكل عام، اعترف 76% من المشاركين أنهم بحاجة إلى ترقيات، وقال 73% أنهم وصلوا، أو سيصلون، إلى حدود القدرة الاستيعابية للحرم الجامعي والفروع في غضون 24 شهرًا. ومن الأهمية بمكان أن شبكة Wi-Fi المنتشرة في كل مكان تقريبًا تظهر باعتبارها عنق الزجاجة الرئيسي للذكاء الاصطناعي، حيث أدرجها أكثر من النصف على أنها المنطقة التي تقود أكبر زيادة في متطلبات السعة.

ومما يثير القلق أن الدراسة كشفت أيضًا عن انفصال بين الطموح والواقع، حيث اتفق ثلاثة أرباع قادة تكنولوجيا المعلومات على أنهم أكثر ثقة في استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بمؤسساتهم مقارنة بقدرة الشبكة على تنفيذها. ومع ذلك، على الرغم من أن 91% أشاروا إلى قيود الميزانية كعائق، إلا أن جميع الشركات تقريبًا كانت تخطط لتحديث شبكات أماكن العمل الخاصة بها.

كان الانفجار الكبير في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والاستخدام العام يسبب أيضًا مشكلات أمنية متزايدة. أقرت الغالبية العظمى من الشركات بأنها كانت تكافح من أجل مواكبة البيئة الأمنية المتزايدة الصعوبة (92%) وأن الذكاء الاصطناعي قد تسبب بالفعل في بعض الأضرار (90%).

كما يعتقد أكثر من الثلثين أن التهديدات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تتطور بشكل أسرع من قدرتها على التكيف، وأن الفشل في تكييف الشبكات على مدى العامين المقبلين لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية. وفي الوقت نفسه، تتسع فجوة إمكانية المراقبة، حيث تكافح أدوات المراقبة التقليدية مع التدفقات المتفجرة من الشرق إلى الغرب.