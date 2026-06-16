يقوم ما يقرب من ثلث (30٪) من المستشفيات الإنجليزية التي تستخدم منصة البيانات الفيدرالية (FDP) التابعة لشركة Palantir بإجراء عمليات للمرضى أقل مما كانت عليه قبل البدء في استخدامها، وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها من NHS من خلال مجموعة الحملات Foxglove.

وقال Foxglove إن النتائج، التي تم الكشف عنها من خلال طلبات حرية المعلومات (FOI)، تتحدى ادعاءات حكومة المملكة المتحدة وشركة Palantir بأن FDP يزيد من الإجراءات الجراحية الشاملة عبر المستشفيات.

تشير بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن 41 صندوقًا استئمانيًا يستخدم حاليًا Inpatient CCS، وهي وحدة FDP الخاصة بشركة Palantir، والتي تم تصميمها لمساعدة المستشفيات في إدارة جدولة عمليات المرضى. ومن بين هذه الصناديق، أبلغت 13 مؤسسة – ما يقرب من 30٪ – عن انخفاض في إجمالي عدد العمليات التي تم إجراؤها مقارنة بالفترة التي سبقت اعتماد أداة FDP.

بشكل جماعي، قال Foxglove، سجلت هذه الصناديق الـ 13 عددًا أقل بـ 9,073 عملية بعد تطبيق تقنية CCS للمرضى الداخليين، مقارنةً بالإطار الزمني المماثل قبل اعتمادها. يمثل هذا أول إصدار عام للبيانات التي توضح بالتفصيل ما إذا كانت الصناديق الفردية التي تستخدم FDP قد شهدت زيادة أو نقصانًا في الأحجام الجراحية.

وفقًا لـ Foxglove، كانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا قد نشرت سابقًا فقط الإجمالي التراكمي للعمليات الإضافية عبر جميع الصناديق الاستئمانية باستخدام FDP. يقول Foxglove أن هذا النهج كان من المحتمل أن يكون مضللاً لأنه حجب الحالات التي انخفض فيها الأداء في عدد كبير من الصناديق الاستئمانية التي اعتمدت التكنولوجيا.

قال تيم سكويريل، رئيس استراتيجية Foxglove: “أظهر التحقيق الذي أجرته Foxglove أن الادعاء الرئيسي الذي قدمته NHS England وPalantir حول الفوائد التي تعود على المستشفيات من منصة البيانات الفيدرالية يحتاج إلى تحذير صحي خطير.

إن الادعاء الكبير بأن برنامج FDP يقدم المزيد من العمليات للمستشفيات عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية يخفي حقيقة أقل إيجابية بكثير – حيث أن ثلث الصناديق الاستئمانية التي تستخدم أداة جدولة عمليات FDP، Inpatient CCS، تقدم في الواقع عمليات أقل مما كانت عليه قبل البدء في استخدام مجموعة Palantir

تيم سكويريل، قفاز الثعلب



“نحن نعلم الآن أن الادعاء الكبير بأن FDP يقدم المزيد من العمليات للمستشفيات عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية يخفي حقيقة أقل إيجابية بكثير – ثلث الصناديق الاستئمانية التي تستخدم أداة جدولة عمليات FDP، Inpatient CCS، تقدم في الواقع عمليات أقل مما كانت عليه قبل أن تبدأ في استخدام مجموعة Palantir.”

جادلت مجموعة الحملة بأن إسناد تحسينات الأداء إلى FDP دون توفير البيانات الأساسية يمنع التدقيق العام والبرلماني الفعال للمنصة. وتقول أيضًا إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا لم تنشر بيانات مقارنة عن الصناديق الاستئمانية التي لا تستخدم أدوات Palantir، مما يجعل من الصعب عزل تأثير FDP.

وأضاف سكويرل: “لا يمكن لشركة بلانتير أن تتصرف في الاتجاهين. إذا كانت تتوقع منا أن نصدق أن FDP مسؤول عن التحسينات في بعض المستشفيات، فيجب عليها أيضًا أن تقبل أن الأمور تزداد سوءًا نتيجة لأدواتها في مستشفيات أخرى”. “حتى الآن، فشل الوزراء وشركة Palantir في توفير المعلومات التي نحتاجها جميعًا لتحديد ما إذا كان برنامج FDP يساعد حقًا أم لا. لا ينبغي لنا أن نضطر إلى المرور عبر سلسلة من طلبات حرية المعلومات التي تستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى المعلومات المهمة التي تسمح لنا بمعرفة ما إذا كانت هذه الأداة تقدم خدمة حقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية أم لا.”

كما أثيرت أسئلة بخصوص القيمة مقابل المال لخدمات Palantir في الإدارات الحكومية الأخرى. اختار موظفو الخدمة المدنية مؤخرًا إحضار عقد مع شركة Palantir بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية لإيواء اللاجئين الأوكرانيين داخل منازلهم.

تبلغ قيمة عقد Palantir مع NHS أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني. قال سكويريل: “قد يرغب الوزراء في النظر فيما إذا كان مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء إنجلترا سيوافقون على أن هذا الدليل البسيط يكفي لتبرير منح عملاق التكنولوجيا الأمريكي هذا عقدًا ضخمًا آخر في واحدة من أهم خدماتنا العامة”.

ومع ذلك، قال توم بارتليت، نائب مدير هندسة البيانات السابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، والذي قاد الفريق المكون من 150 شخصًا والذي قام ببناء برنامج FDP، إن التركيز فقط على منتجات محددة تم طلبها على المستوى الوطني قد يغيب عن الهدف الاستراتيجي الأوسع لبرنامج FDP.

قال بارتليت: “فاينانشيال تايمز وFoxglove على حق في أن الفوائد تتركز في حفنة من الصناديق الاستئمانية. هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا على حق في أن المنصة تحقق النتائج حيث يتم اعتمادها بشكل صحيح. يجب قياس الفوائد بشكل صحيح إذا أردنا أن نفهم مدى جودة عمل المنتجات المطورة على المستوى الوطني، وعلى الرغم من أن NHSE قد كلفت بهذا، إلا أننا لن نرى النتائج لسنوات”.

وأكد بارتليت أنه من المتوقع أن يتم إنشاء حالات الاستخدام الأساسية لبرنامج FDP بواسطة الأطباء الذين يقومون بتطوير الحلول محليًا. وسلط الضوء على مخاطر البيانات الكبيرة، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها، داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

“في جميع أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تواجه مجالس الإدارة مخاطر هائلة يبدو أنها غير مدركة لها. إذا دخلت إلى أي جناح أو مسرح أو قاعدة فريق سريري، فسوف ترى ألواح المعلومات وجداول البيانات التي تحتوي على معلومات المريض، على مرأى ومسمع من أي شخص يزورها ويكون عرضة للحذف عن طريق الخطأ، وغير متصل بأي نظام مستشفى آخر. لا أحد حتى يطرح سؤالاً حول هذا الخطر الهائل – ما عليك سوى إلقاء نظرة على أي إطار ضمان لمجلس الثقة أو سجل مخاطر الشركات، ولن تجده”.