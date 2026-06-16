يمن مونيتور/ وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن يوافق على عدم امتلاك سلاح نووي “أبداً” ضمن التفاهمات التي تتوصل بها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العمل، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن طهران تلتزم بوضوح بعدم التعبير عن استخدام أسلحة نووية، معتبراً أن هذا التعهد يمثل أحد المتميزين والمخرجين الذين يعملون على استكمال تفاصيله خلال مرحلة التوقف.

بدأ الرئيس الأمريكي في الوقت المحدد في واشنطن وطهران بتحديد هدف محدد لوضع التنفيذ والرقابة الخاصة بالاتفاق المرتقب.

في هذا السياق، لا يوجد خطأ في تطبيق التجارب الحقيقية التي تحدثت عن تقديم تمويلات أمريكية أو حوافز مالية لإيران ضمن التفاهمات الأخيرة.

وقال إن القادة السياسيين أشاروا إلى أن واشنطن ستدفع ملايين الدولارات لطهران “أخبار كاذبة”، ما يهمهم صومه اليميني من حزب الديمقراطية بترويجها.

وجاء النفي بعد تقارير إخبارية وتحدثت عن احتمال إيران على حوافز ذكية أو إصدار أصول مجمدة مقابل التزامها ببنود التوافق، الأمر الذي واكب جدلاً داخل الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

ولم يحضروا أمريكيون وأوضحوا في وقت سابق أن أي أهمية للعقوبات أو إفراج عن إيران إيرانية مجمدة سيظل مرتبطاً بمدى جاهز لتعهدات المتفق عليها ونتائج عمليات التحقق والرقابة الدولية.

وبالتأكيد يؤكد إيران أن تنفيذها يرتبط برفع العلاقة والإفراج عن أصولها، فيما ينتظر ينتظران مستوى المباحثين الفنيين الذين سيحددون التفاصيل النهائية وآلية تطبيقه.

ولننظر إلى البرنامج، وأصبح الأمر واقعا في القدرة على العمل، وسط تأكيدات قوية، أي يحدث نهائيا يجب أن لا تمتلك القدرة على تطوير قدراتها الجديدة للمستقبل.