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شركة الغاز اليمنية تقر إجراءات جديدة لتأمين الالتزامات

AbdHassan17.06.2026
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شركة الغاز اليمنية تقر إجراءات جديدة لتأمين الالتزامات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أقرت الشركة اليمنية للغاز درج العمليات المشتركة، حزمة من الإجراءات والتدابير الجديدة وتنفيذ سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التنفيذ بالمواعيد المحددة لنقل وتوصيل الغاز المنزلي إلى مختلف المحافظات اليمنية.

وسوفنت الأجراءات تحترم خطوط سير تغيير الحالات التي ستغلق بشكل كامل للطرق الرئيسية، والتنسيق المسبق مع المجالس الأمنية وانسيابية حركة المقطورات، مع التشديد على أهمية الاتصال الفوري بين السائقين جردين العمليات في حال تعذر الاستمرار في الطيران لأي سبب كان.

كما يتوافق مع جدول الشركة غداً جديداً لحافلات النقل والتفريغ، تُحتسب مدته ابتداءً من منشأة المنشأة التحميل الرئيسي في “صافر” بمأرب وحتى الوصول إلى المحافظات الصغيرة بين يوم واسبوع للمحافظات البعيدة.

ويقول مدير الشركة محسن وهيط على تطبيق الإجراءات العقابية لصالح المخالفين للمدد الزمنية المحددة، وتشمل خصماً جزئياً ثم كلياً من القيمة إيجار نقل الحمولة عن كل يوم تأخير.

قام المدير التنفيذي لشركة غاز مالكي وسائقي المقطورات بعدم التسبب في الألعاب المشهورة والبيانات المضللة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشمل عرقلة حركة النقل أو تلوث الالتهابات وإثارة البلبلة،

تذكر أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتعرف بمسؤولياتها بالكامل في تأمين السيارة بالإضافة إلى وصول السلامة للمطورات.

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AbdHassan17.06.2026
19
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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