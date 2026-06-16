فرنسا تسهل كأس العالم 2026 بانتصار تستحق على السنغال

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تم اختياره فرنسيًا مشواره في كأس العالم 2026، على ملعب مايتلايف في نيويورك، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسي المجموعة التاسعة على ملعب ميتلايف.

وبعد الانتهاء من النهاية دون الأهداف، بدأ كيليان مبابي في تحقيق التعادل عند الدقيقة 66 مستفيداً من مايكل أوليسي. وواصل المنتخب الفرنسي أفضليته ليضيف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 82 هجمة مرتدة منظمة.

الوقت المحتسب بدل الضائع، أشعل إبراهيم مباي للتحضير للدقيقة الهدف تقليص الفارق للسنغال في الدقيقة 90+5، إلا أن مبابي أنهى آمال المنافس سريعاً عندما يخطئ الهدف الثالث للفرنسا المسبق له شخصياً بعد دقيقة واحدة فقط.

وشهدت تفوقاً فرنسياً في معظم المؤشرات الفنية، سواء من حيث الاشتراء أو صناعة الفرص، حيث فرض “الديوك” إيقاعهم على مجريات اللعب ونجحوا في ترجمة أفضلهم إلى ثلاثة أهداف ضمنت لهم أول ثلاث نقاط في البطولة.

كما واصل مبابي كتابة الأرقام القياسية بقميص المنتخب الفرنسي، كما واصل نادل إلى بداية قوية في المونديال وعزز مكانته بين المتفوقين في تاريخ فرنسا وكأس العالم.