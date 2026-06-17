Google Cloud Summit: المملكة المتحدة تعتزم نشر نظام تخطيط مدعوم بالذكاء الاصطناعي

عملت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي في المملكة المتحدة (MHCLG) مع Google Cloud وGoogle DeepMind وFactory – وهي شركة استحوذت عليها شركة Accenture مؤخرًا – لتحسين نظام التخطيط.

ويجري تطوير التعاون بشأن أداة قرارات التخطيط المعززة (APD)، التي تستخدم Google Cloud، واختبارها مع سلطات التخطيط المحلية في منطقة بارنت بلندن، ومجلس دورست، ومنطقة كامدن بلندن، لمساعدة مسؤولي التخطيط في التعامل مع السياسات المحلية المعقدة.

وفي معرض حديثها عن كيفية استخدام أداة قرارات التخطيط المعززة، قالت نايشا بولين، المديرة التنفيذية للنمو في Barnet Council: “إن قدرة الأداة على جمع المعلومات ذات الصلة، وإجراء تقييم مؤقت، وصياغة أسس التقرير لديها القدرة على توفير وقت كبير للمسؤول الذي يقضيه في العمل على إدارة تطبيقات التخطيط وتوجيه ذلك لتسريع عملية صنع القرار للمقيمين. وفي المقابل، سيساهم هذا بشكل كبير في تحقيق أهداف نمو بناء المنازل في المنطقة.”

تخطط الحكومة لإتاحة أداة قرارات التخطيط المعززة للمجالس على المستوى الوطني اعتبارًا من عام 2027.

قالت ليلى إبراهيم، كبيرة مسؤولي الاستعداد للذكاء الاصطناعي (AI) في Google DeepMind: “لدى المملكة المتحدة فرصة لبناء المنازل التي تحتاجها مجتمعاتنا، لكن المجالس المحلية تواجه جبلًا من الأعمال الورقية. ولهذا السبب نشارك في إنشاء أداة تخطيط متطورة مباشرة مع المجالس لحل اختناقات العالم الحقيقي. سيساعد هذا بشكل كبير في تقليل الوقت الذي يستغرقه اتخاذ القرار، مما يحرر المخططين للتركيز على المستقبل لدفع بريطانيا إلى البناء بشكل أسرع.”

إلى جانب APD، تخطط MHCLG وحاضنة الذكاء الاصطناعي (i.AI) – فريق الذكاء الاصطناعي التطبيقي الداخلي التابع لحكومة المملكة المتحدة – لنشر أداة Extract AI المطورة داخليًا في جميع المجالس في جميع أنحاء إنجلترا بعد سلسلة من التجارب الناجحة. تعمل الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل المعلومات الجغرافية المكانية المعقدة من المستندات الثابتة إلى تنسيقات رقمية منظمة، والتي تقول MHCLG إنها أسرع بكثير وتعمل بشكل أكثر اتساقًا وبتكلفة أقل من الطرق اليدوية التقليدية.

لدى المملكة المتحدة فرصة لبناء المنازل التي تحتاجها مجتمعاتنا، لكن المجالس المحلية تواجه جبلاً من الأعمال الورقية. ولهذا السبب نشارك في إنشاء أداة تخطيط متطورة مباشرة مع المجالس لحل اختناقات العالم الحقيقي

ليلى إبراهيم، جوجل ديب مايند



وقد تضمن تطوير Extract AI، الذي بدأ بجلسات العصف الذهني i.AI في نوفمبر 2024، تحويل الخرائط الورقية وملفات PDF والمستندات الممسوحة ضوئيًا إلى بيانات يمكن دفعها إلى منصة بيانات التخطيط الجديدة التابعة للحكومة. وبمجرد أن تصبح البيانات بالتنسيق الصحيح، تصبح بيانات التخطيط متاحة لأدوات التخطيط الحديثة مثل نظام PlanX مفتوح المصدر، والذي تستخدمه العديد من السلطات المحلية.

ويستخدم نماذج لغوية متقدمة، بما في ذلك Gemini من Google DeepMind، لقراءة المعلومات النصية واستخراجها. يتم أيضًا استخدام تقنية الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نموذج Meta’s Segment Anything Model، لتحليل الصور والخرائط. تعمل الأداة من خلال عملية من مرحلتين. يقوم أولاً باستخراج التفاصيل الأساسية مثل التواريخ والمواقع وقرارات التخطيط من النص. ثم يستخدم ما تقوله i.AI بأنه “تحليل الصور الذكي” لتتبع حدود الملكية وإنشاء خرائط رقمية دقيقة.

من المتوقع أن يوفر Extract AI للمجلس المتوسط ​​حوالي 255 ساعة من العمل اليدوي في تحويل المستندات إلى شكل رقمي.

قالت Google إن Gemini on Google Cloud يمكّن حكومة المملكة المتحدة من استخدام المنطق المتقدم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة لدى الشركة ضمن بيئة محمية. وكتبت مورين كوستيلو، نائب رئيس المملكة المتحدة وأيرلندا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في Google Cloud، في منشور بالمدونة: “يسمح هذا النهج للحكومة بتخفيف المخاطر مثل الحقن الفوري والتأكد من بقاء البيانات ذات سيادة وآمنة”.