تاتا للاتصالات تعمل على تعزيز ممر الاتصال بين الهند وسنغافورة

يقال إن مراكز الذكاء الاصطناعي الناشئة (AI) في مومباي وتشيناي في الهند وسنغافورة هي من بين الأنظمة البيئية السحابية والذكاء الاصطناعي الرائدة في آسيا، وللاستفادة من هذا السوق الديناميكي للغاية وتعزيز عروض الاتصال الخاصة بها، قامت شركة تكنولوجيا الاتصالات العالمية Tata Communications باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية للكابلات البحرية في المنطقة من خلال استحواذها على سعة ألياف “كبيرة”.

تعتقد الشركة أن الطريق البحري بين الهند وسنغافورة من المقرر أن يصبح أحد أهم الممرات الرقمية في العالم في المستقبل، مما يمثل مسارًا عالي السعة ومنخفض الكمون من شأنه أن يدعم المؤسسات المهمة والسحابة وحركة المرور فائقة النطاق بين الهند وجنوب شرق آسيا والأسواق العالمية.

من خلال هذه الاستثمارات، تقول شركة Tata Communications إنها تعمل على تعزيز شبكة Tata العالمية (TGN) كجزء من هدف عام يتمثل في معالجة النطاق الترددي المتزايد ومتطلبات البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في جميع أنحاء آسيا ومزيد من التوسع عالميًا.

ومن خلال تعزيز القدرة على شبكة TGN الخاصة بها، تقول شركة Tata Communications إنها تعمل على تعزيز قدرتها على تقديم اتصالات متنوعة ومرنة وعالية الأداء للعملاء.

وعلى وجه التحديد، ستقوم الشركة بدمج نظام الكابلات البحرية بين مومباي وسنغافورة؛ الاستثمار كعضو في اتحاد الشركات في نظام الكابلات البحرية الجديد، الذي يربط تشيناي بسنغافورة، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للخدمة (RFS) في الربع الأخير من عام 2029.

ويُنظر إلى هذه الاستثمارات معًا على أنها قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للنظام البيئي لمراكز البيانات، مما يوفر للمؤسسات اتصالاً قابلاً للتطوير وموثوقًا وجاهزًا للمستقبل بين الهند وسنغافورة.

ستتواصل أنظمة الكابلات بشكل أكبر مع شبكة الألياف الأرضية التابعة لشركة Tata Communications India للاتصال بأجزاء أخرى من البلاد وأكثر من 100 مركز بيانات على مستوى البلاد.

بالاشتراك مع شبكة TGN Subsea العالمية، يُنظر إلى الشبكة الشاملة على أنها تعزز قدرات المجموعة الكاملة من عروض اتصال IZO مثل IZO DC Dynamic Connectivity وIZO multi-cloud التي توفر قدرات الإصلاح الذاتي والتشغيل الدائم والتزويد الذاتي عبر مراكز البيانات والأنظمة البيئية السحابية. وتشير تاتا إلى أن العملاء سيكونون قادرين على تفعيل ودمج هذه القدرات بسرعة في شبكاتهم عند الطلب.

وقال جينيوس وونغ، نائب الرئيس التنفيذي المغادر لخدمات الاتصال الأساسية والجيل التالي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة تاتا كوميونيكيشنز: “مع استمرار تسارع الطلب العالمي على الخدمات الرقمية والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الاستثمارات تعزز التزامنا ببناء بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل على نطاق واسع”.

وقالت: “من خلال الجمع بين تعزيز القدرة تحت سطح البحر مع الاستثمارات الإستراتيجية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، فإننا نعمل على تعزيز موثوقية حلول الاتصال وقابلية التوسع والأداء لعملائنا عبر أحد أكثر الممرات الرقمية ازدحامًا في العالم”. “تتوافق هذه التحسينات مع استراتيجية Tata Communications طويلة المدى لتوسيع نطاق شبكتها العالمية تحت سطح البحر، وتوفير حلول نتائج الأعمال للعملاء وتعزيز مكانة الهند كمركز رقمي.”

العمود الفقري للمحفظة هو شبكة الألياف البحرية تحت سطح البحر التابعة لشركة Tata Communications Network Fabric، والتي تضم أكثر من 500000 كيلومتر من الألياف الضوئية تحت سطح البحر وما يزيد عن 200000 كيلومتر من الألياف الأرضية. لتعزيز المزيد من الاتصال المؤسسي عبر آسيا وخارجها، في عام 2025، قامت شركة Tata Communications بدمج الكابل البحري الجديد لشبكة Tata العالمية – Intra-Asia 2 (TGN IA2).

ويقال إن هذا الأخير يعمل على تحسين زمن الوصول لأداء أسرع، وتعزيز الموثوقية من خلال زيادة التكرار وزيادة تنوع الشبكة من خلال التوصيل البيني مع TGN IA.