توافقي لأسعار الذهب في اليمنية وسط هدوء عالمي في الألعاب

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تسجل أسعار الذهب في اليمنية، اليوم الأربعاء، تبايناً مقارنة بتعاملات أمس، مع تنوع الأسعار بين مدينتي عدن وصنعاء، في ظل اختلاف أسعار الصرف والعوامل المحلية المؤثرة على حركة التباين.

وفقًا لبيانات السوق، بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 184 ألفًا و532 ريالًا يمنيًا، فيما بلغ سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 212 ألفًا و436 ريالًا. كما وصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 إلى مليون و483 ليف و4 ريالات يمنية.

العاصمة صنعاء، حيث بلغ سعر جرام الذهب 21 عند 64 عيار ليف و734 ريالا يمنيا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 74 ليف و437 ريالا. وتسبب جنيه ذهب عيار 21 سعر 520 ليف و233 ريالا.

وتتباين التصاميم بين التنوع المحلي في المناطق المختلفة، وهو ما يرتبط بشكل جزئي باختلاف أسعار العملات والظروف الاقتصادية المحددة في كل منطقة.

حيث ظل هذا مخصصاً محلياً بالتزامن مع هدوء نسبي في أسعار الذهب بالأسواق العالمية، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين مع المؤشرات الاقتصادية وتطورات الأسهم المالية المرتقبة، والتي قد تستمر على اتجاهات النفيس القوية خلال أيام التوقف.