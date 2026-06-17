يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص

ت تحسب المطالب السياسي الشعبي بمحاسبة محافظ أرخبيل بريسرى رأفت الثقلي ومجموعته من الشاي، على خلفية باكستانت جدلت جدلاً واسعاً واعتبرت مساساً بالهوية الوطنية اليمنية لأرخبيل وستادة الدولة على الجزيرة الاستراتيجية.

مصادر إعلامية إن مؤتمر المؤتمر الوطني لتعزيز التميز بين السلطة المركزية والمحلية، المنعقد الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، شهدت نقاشات تقريبا بعد مداخلة للثقل المشارك استياء عدد من المشاركين.

وحسب ما تم تداوله، تساءلت تساءلت خلال مداخله عما تربط الأرخبيل بالهوية اليمنية، وتوصلت إلى أن الجزيرة أقرب جغرافياً إلى الصومال، وأن لها لغتها وهي خاصة بها، وهو ما اعتبره يراقب تشكيكاً في يمنية الأرخبيل.

وأثارت التصريحات موجة واسعة من ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاحظ المشاركون وكتاب وسياسيون أن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً حازماً تجاه أي ممارسة أو ممارسات من الإضرار بوحدة اليمن وسيادته.

وقال الكاتب البوتيكي ياسين التميمي إن الحاجة الثقلي يمثل “مساساً بالهوية الوطنية والسيادة اليمنية”، ويعتبرها احتراماً لرعاية أجندات خارجية ويضع الأرخبيل في دائرة التجاذبات جيران. تم تعيين رئيس مجلس التحكم التميمي بديلاً وإدارياً بشكل مستقل، بما في ذلك إقالته والحاله.

ومن جانبه، وصف الصحفي مأرب الورد والذي أصبح “سابقًا” وصدرت عن مسؤول معين من قبل الدولة اليمنية، وتحدث إلى المؤتمر الذي بدأ فيه التصريحات عُقد لتمثيل الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية.

كما اخذت التصريحات البناءة من قبل الناشطين العسكريين السياسيين، بينهم حسين الفضلي، الذي قال إن ستاكرى محافظة يمنية بحكم الدستور والقوانين والاعتراف الدولي، مطالباً بتوضيح غير رسمي ما ورد في حديث المحافظات.

، تساءلت الكاتب أيمن سالم عن طبيعة الخطاب الذي يجب أن يصدر عن مسؤول ممثل الدولة اليمنية، خاصة فيما يتعلق بقضايا السيادة الوطنية ووحدة الهوية، معتبراً أن تمتلك الثقلي باباً واسعاً للتساؤلات فضلا عن الجانب الرسمي من هذه الأمور.

لقد ساهمت هذه في ظل اعتراضنا حول الأحداث في أرخبيل الغابرى، التي برزت بأهمية استراتيجية وبيئة كبيرة، حيث دعت وسط دعاوى متزايدة إلى موقف رسمي تجاه التصريحات الأخيرة الواضحة التي اتخذت ردود فعل واسعة في الوساطة السياسية والشعبية.