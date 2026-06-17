تتطلع Motorola Solutions إلى تعزيز السلامة العامة من خلال Assist AI الموسع

بهدف تحسين الحياة العملية لموظفي الطوارئ الذين يواجهون تدفقًا هائلاً للبيانات تحت ضغط هائل، قامت شركة Motorola Solutions بتوسيع منتج الذكاء الاصطناعي المساعد للمهام الحرجة الخاص بها على مستوى العالم والمصمم للسلامة العامة.

مع التركيز الأولي على أوروبا، يأتي التوسع بعد “عمليات النشر الناجحة للمنتج” عبر وكالات السلامة العامة الأمريكية، حيث تقول الشركة إن القدرة تتوسع دوليًا لجلب معلومات استخباراتية محددة الأدوار إلى مشغلي غرف التحكم والمستجيبين للطوارئ والمحققين، مما يؤدي إلى تسريع الاستجابات بشكل أساسي.

بالنسبة لمشغلي غرفة التحكم، تقوم خدمة المساعدة بوضع القدرات الذكية مباشرة في برنامج غرفة التحكم الأساسي الخاص بشركة Motorola Solutions للمساعدة في تسريع الاستجابة لحالات الطوارئ. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد معلومات المكالمات الحيوية وجمعها وترتيب أولوياتها – مثل بيانات الحوادث التاريخية في موقع محدد أو الكلمات الرئيسية المهمة مثل “أزمة قلبية”.

في محاولة لتقليل سوء التواصل والحفاظ على تركيز المشغل، يدعم Assist النسخ المباشر لتعزيز الوضوح من خلال السماح للمشغلين والمشرفين بالإشارة إلى التفاعلات السابقة، وملاحظة المعلومات المهمة والتقاط الأدلة؛ ترجمة المكالمات لسد الحواجز اللغوية بين المشغلين والمتصلين والتي يمكنها “خلاف ذلك إضافة 70 ثانية في المتوسط” إلى مكالمة الطوارئ؛ وتحسين الصوت المتقدم لتصفية ضوضاء الخلفية حتى يتمكن المشغلون من السماع بوضوح.

يوجد أيضًا وكيل اتصال لغير حالات الطوارئ يتعامل تلقائيًا مع المكالمات الروتينية – والتي يمكن أن تستهلك ما يصل إلى 65% من أعباء عمل معالجي المكالمات – للسماح للمشغلين البشريين بالتركيز على حالات الطوارئ الحرجة.

من خلال مساعدة المستجيبين في الميدان، ولا سيما الضباط المستعدين، تقدم Assist مضاعفًا للقوة الرقمية عبر الهاتف المحمول على الحافة للمساعدة في تعزيز الإنتاجية والوعي الظرفي والسلامة.

من بين الإمكانات الميدانية الرئيسية البحث المتسارع عبر تطبيق ميداني يقوم بمسح لوحات الأرقام لإدخال أسرع وتحديد أسرع عبر البحث عن المظهر لمطابقة الصور ومقاطع الفيديو مع الصور أو الأوصاف النصية. يهدف التفاعل الصوتي إلى السماح للمستجيبين الأوائل بالبقاء في حالة تركيز وعدم استخدام اليدين باستخدام صوتهم لبدء الأوامر داخل السيارة أثناء القيادة.

توفر المنصة أيضًا تقنية مصممة لتبسيط التحقيقات الرقمية للمحققين الذين يتعاملون مع كميات كبيرة من الأدلة. تعمل ميزة Redaction Assist على تعزيز التتبع الآلي للكائنات والمتحدثين ضمن سير عمل إدارة الأدلة، ووضع علامات على الأدلة تلقائيًا وتنقيح الموضوعات والكائنات الحساسة لتسريع عملية توثيق السجلات ودعم الخصوصية. وفي إطار سعيها لتقديم دليل على فائدة المكون، ذكرت موتورولا أن وكالة مقرها الولايات المتحدة قالت إن الأداة خفضت أوقات تنقيح الفيديو من 35 ساعة إلى ساعة واحدة.

وقال كيسي ألو، رئيس اتصالات الطوارئ في مقاطعة لي بولاية فلوريدا، وهي وكالة مقرها الولايات المتحدة تستخدم خدمة المساعدة: “إن متلقي المكالمات هو الجزء الأكثر أهمية في اللغز عندما يتعلق الأمر بحالات الطوارئ”. “إن الحصول على نسخ صوتي فوري للمكالمة أمام متلقي المكالمة، وترجمتها كلمة بكلمة لما يقوله المتصل، وجعلها تشير إلى الكلمات الرئيسية التي تريد وضع علامة عليها، كلها تشير إلى كونها أكثر كفاءة وتمنح متلقي المكالمة مزيدًا من الثقة.”

ومع استمرارها في توسيع نطاق المساعدة عبر نظامها البيئي للسلامة والأمن، قدمت Motorola Solutions ضمانات بأنها تظل ملتزمة بالنشر الشفاف والمسؤول للذكاء الاصطناعي، مع شعار المساعدة الذي يشير إلى وقت ظهور المعلومات بواسطة الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن المشغلون البشريون من تقييم البيانات والتحقق منها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ملصقات منتجات الذكاء الاصطناعي المسؤولة توضح بالتفصيل نوع الذكاء الاصطناعي المستخدم وملكية البيانات وآليات التحكم البشري والغرض المحدد من التطبيق. من أجل الشفافية التشغيلية.

وتعليقًا على التوسع وأهدافه، قال فيرغوس ماين، نائب رئيس المبيعات لأوروبا في Motorola Solutions: “من خلال أتمتة المهام الروتينية وإظهار الرؤى الحيوية في الوقت الفعلي، يتغلب نظام المساعدة على الضوضاء. فهو يقلل من العبء المعرفي الهائل على فرق الخطوط الأمامية، وتمكينهم من الاستجابة للحوادث الحرجة بمزيد من الوضوح والسرعة والثقة.”