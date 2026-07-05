شعب حضرموت ينفرد بصدارة الدوري اليمني واليرموك يقلب الجدول على سلام الغرفة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عزز شعب موتوت موقعه في بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وتتغلب على ضيفه شباب الأبيض 3-1، في المباراة التي أقيمت، السبت، على ملعب الفيفا بارادم مدينة المكلا، ضمن ختام منافسات الجولة السادسة.

وافتتح ناصر حميده التسجيل لأصحاب الأرض، قبل أن يتحمل علي الدقين وحيدر أسلم الهدف الثاني، فيما بعد سجل توفيق المحنجر هدف شباب البيضاء الوحيد.

فازت، رفع شعب حضرموت رصيده إلى 16 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب، بينما فاز رصيد شباب البيضاء عند أربع نقاط في المركز الإقليمي الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، قلب اليرموك تأخره أمام ضيفه سلام إلى الفوز ثمين الفريق 2-1 على ملعب الظرافي في صنعاء.

وكان سلام الصالة الأساسية بالتسجيل عبر محمد الجابري في اللحظات الأولى، قبل أن يتعادل اليرموك، ثم يخطف البديل سعيد المنصوب هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من اللحظات الثانية.

ويرموك رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز السابع، في حين واصل سلام الغرفة خسائره بخسارة خسارة السادسة على التوالي، ليبقى في ذيل الترتيب دون أي نقطة.