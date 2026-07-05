منوعات

شعب حضرموت ينفرد بصدارة الدوري اليمني واليرموك يقلب الجدول على سلام الغرفة

AbdHassan05.07.2026
20
شعب حضرموت ينفرد بصدارة الدوري اليمني واليرموك يقلب الجدول على سلام الغرفة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عزز شعب موتوت موقعه في بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وتتغلب على ضيفه شباب الأبيض 3-1، في المباراة التي أقيمت، السبت، على ملعب الفيفا بارادم مدينة المكلا، ضمن ختام منافسات الجولة السادسة.

وافتتح ناصر حميده التسجيل لأصحاب الأرض، قبل أن يتحمل علي الدقين وحيدر أسلم الهدف الثاني، فيما بعد سجل توفيق المحنجر هدف شباب البيضاء الوحيد.

فازت، رفع شعب حضرموت رصيده إلى 16 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب، بينما فاز رصيد شباب البيضاء عند أربع نقاط في المركز الإقليمي الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، قلب اليرموك تأخره أمام ضيفه سلام إلى الفوز ثمين الفريق 2-1 على ملعب الظرافي في صنعاء.

وكان سلام الصالة الأساسية بالتسجيل عبر محمد الجابري في اللحظات الأولى، قبل أن يتعادل اليرموك، ثم يخطف البديل سعيد المنصوب هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من اللحظات الثانية.

ويرموك رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز السابع، في حين واصل سلام الغرفة خسائره بخسارة خسارة السادسة على التوالي، ليبقى في ذيل الترتيب دون أي نقطة.

قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

Source link

AbdHassan05.07.2026
20
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

توفي “ديفيد بيكهام لاعب السنوكر” بمرض السرطان عن عمر يناهز 27 عامًا بعد عرض واحد فقط | أخرى | رياضة

توفي “ديفيد بيكهام لاعب السنوكر” بمرض السرطان عن عمر يناهز 27 عامًا بعد عرض واحد فقط | أخرى | رياضة

01.05.2026
هنري جون جورج.. المشاهير في الكويت واستحوذ على كامل في قطر

هنري جون جورج.. المشاهير في الكويت واستحوذ على كامل في قطر

31.03.2026
التدريبات: لنسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

التدريبات: لنسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

02.07.2026
ضبط البضائع باتجاه التوجه الإيراني إلى اتجاه الحوثيين في باب المندب

ضبط البضائع باتجاه التوجه الإيراني إلى اتجاه الحوثيين في باب المندب

25.03.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى