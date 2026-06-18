يعود الحدث الرياضي الكبير إلى البث التلفزيوني المجاني مع إبرام صفقة “تاريخية” | أخرى | رياضة

من المقرر أن يعود سباق فرنسا للدراجات إلى البث التلفزيوني الأرضي بعد عام واحد فقط من وداع ITV العاطفي لسباق الدراجات الشهير. قبل عامين، حصلت شركة Warner Bros. Discovery على الحقوق الحصرية لبث الجولة اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا.

لقد ترك هذا الأمر المشجعين غاضبين من أن أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم كان يتخلف عن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. كانت قناة ITV هي المذيع منذ فترة طويلة لتغطية سباق فرنسا للدراجات، ولكن قبل نسخة 2026، أصبح للمسابقة الآن مكان جديد على التلفزيون المجاني.

وذلك لأن القناة الخامسة ستعرض حزمة مميزة كل ليلة من السباق، بعد أن أبرمت صفقة مع شركة Warner Bros. Discovery. وسيبدأ من Grand Depart في برشلونة في 4 يوليو، ويستمر حتى نهاية السباق.

سيكون لديهم أيضًا أبرز الأحداث في Vuelta a Espana، الذي سيقام في وقت لاحق من العام، وسيعرض أبرز أحداث Giro d’Italia بدءًا من عام 2027 فصاعدًا. وتعليقًا على الشراكة، قالت ريما سقعان، رئيسة القناة الخامسة: “تعتبر الجولات الكبرى من أرقى فعاليات ركوب الدراجات في العالم، ويشاهدها ويعشقها الملايين، ويسعدنا أن تكون 5 موطنهم الجديد المجاني في المملكة المتحدة.

“سيكون عرضنا اليومي البارز لسباق فرنسا للدراجات متاحًا للجميع في الساعة 7 مساءً كل مساء في شهر يوليو، وسيكون لدينا أيضًا أبرز الأحداث اليومية من خلال كل من Vuelta a Espana وGiro d’Italia للسنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أنه في العام المقبل سيكون لدينا تغطية حية للعودة التاريخية لسباق فرنسا للدراجات إلى المملكة المتحدة.

“يبدأ سباق فرنسا للدراجات صيفًا رياضيًا رائعًا يوم 5، مما يضيف إلى النطاق السريع من الرياضات المتميزة التي لدينا لمشاهدتها الناس، بما في ذلك أفضل الأحداث من ألعاب الكومنولث هذا الصيف. تعكس هذه الصفقة الجديدة مع TNT Sports التزامنا طويل الأمد بتقديم تغطية رائعة لأفضل الأحداث الرياضية في العالم لملايين المشاهدين وتوفير الوصول إلى الجماهير المتميزة للمعلنين.”

وفي الوقت نفسه، قال سكوت يونغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros. Discovery Sports Europe: “تمثل هذه الشراكة مع 5 خطوة كبيرة إلى الأمام في توسيع نطاق النخبة لركوب الدراجات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. باعتبارنا موطن ركوب الدراجات، نحن ملتزمون بتقريب المشجعين من أكبر السباقات في العالم عبر ركوب الدراجات للرجال والسيدات، وتضمن هذه الاتفاقية أن يتمكن المزيد من المشاهدين من تجربة الدراما والعاطفة وسرد القصص التي تحدد سباقات Grand Tour.

“من خلال الجمع بين العروض القوية المجانية التي يتم بثها على الهواء مع التغطية المباشرة الشاملة، فإننا نوفر وصولاً غير مسبوق إلى الرياضة عبر كل منصة. تعد رياضة ركوب الدراجات واحدة من أكثر الرياضات إلحاحًا في العالم، وتضم رياضيين استثنائيين ولحظات لا تُنسى، ومن المهم مشاركة هذه القصص مع أوسع جمهور ممكن.”

بعد المغادرة الكبرى، سيستمر سباق فرنسا للدراجات لمدة أربعة أسابيع، حتى نهاية يوليو. وفي العام المقبل، سيبدأ السباق في المملكة المتحدة، حيث ستقام ثلاث مراحل على الأراضي البريطانية. تبدأ الرحلة برحلة قصيرة بطول 184 كيلومترًا من إدنبره إلى كارلايل، و223 كيلومترًا من كيسويك إلى ليفربول، وأخيرًا 223 كيلومترًا من ويلشبول إلى كارديف.

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