عبور ناقلتي للنفط وغاز مسال مضيق هرمز بعد أن حدث وإيران

يمن مونيتور/قسم الأخبار

عبرت ناقلة الولايات المتحدة غاز طبيعي مسال النظرة بشحنة غاز، وناقلات نفطية نفطية ضيقة هرمز، في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق شعلة بعد دخول اتفاقية التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ومنطقة الخليج التطبيق.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ناقلة مرايخ، التي تم تحميلها بشحنة غاز طبيعي مسال من قطر في وقت سابق من الشهر الحالي، والناقلة الفارغة “يي شي”، عبرتا المضيق في مشاهدة ثمانية اليوم، باستخدام مسار محدده إيران ليس مارا آمنا.

ويشير اسم الناقلة الأخيرة إلى أنها مملوكة لصينيين، وهي تعني أنها أصبحت كبيرة حيث تخدم السفن في الخليج في إظهار ارتباطها بدول وتعتبرها إيران صديقة لها لعبور مضيق هرمز الذي حرمته طهران منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير/شباط الماضي.

ونقل غاز “مرايخ”، المستأجر من قبل شركة قطر للطاقة، إلى ميناء قاسم باكستان هو وجهها التالي.

شركة “يي تشي”، التي تديرها شركة تابعة لشركة كوسكو للشحن المدعومة من الدولة الصينية، فلم تسجيل وجهها بوضوح. ولم يتم التوصل إلى اتفاق إذا كان العبور أي من السفينتين نتيجة للاتفاقية التي تم إرسالها إليها مع طهران.

وذكرت وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء أن هناك عددا أقل من الرسائل البريدية في غضون ثلاثة أيام من إعادة فتح مضيق هرمز. ويتطلب ذلك تأمين سفن نقل الشحنات، على الرغم من عدم دخول أي ناقل غاز طبيعي مسال لاف إلى الخليج العربي منذ تداخل في أواخر فبراير/شباط.

(د ب أ)