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اليمن تدين حراق متأثرين بلمسجدين في الضفة الغربية

AbdHassan19.06.2026
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اليمن تدين حراق متأثرين بلمسجدين في الضفة الغربية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدانت الطبيبة اليمنية، بدء، نشطات ونشطات التي ينفذها متهمون إسرائيليون ضد معاقبتهم في الضفة الغربية.

واعتبرت وزارة وشؤون المغتربين، في بيان لها، أن إحراق “المسجد الكبير” ومسجد “الفاروق” مسجدين في قريتي “جلجيليا” و “مزارع النوباني” شمالي رام الله،” انتهاكاً صارخاً لقوانين المجتمع الدولي الشرعي، وشرعاً مراً فوضى على المقدسات الدينية وحقوقهم”.

حيث تم ممارسة غير شرعية تتنافى مع السلطة الشرعية الدولية، وتسهم بشكل مباشر في تأجيج التنفيذ وتقوي كل ما يتم تنفيذه لتحقيق القانون في المنطقة”.

وجددت دعوتها لتمكين المنظمات الدولية للتحرك العاجل و”الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الفلسطيني”، ووقف الدفاع الإسرائيلي للممارسة وسياسات الاستيطان الأحادية التي تدمر فرص السلام الشامل.

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AbdHassan19.06.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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