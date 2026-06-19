سباق “الفورمولا 1 الجديد” الذي أحبه ويل سميث ورافائيل نادال وليبرون جيمس | أخرى | رياضة

“الفورمولا 1 الجديدة” المدعومة من ويل سميث ورافائيل نادال

يختار بعض الرياضيين صفقات العلامات التجارية عندما يتقاعدون، والبعض الآخر يذهب للنقد. لكن بالنسبة لليبرون جيمس ورافائيل نادال، فقد دعما واحدة من أحدث الرياضات، والتي يطلق عليها اسم “F1 of the water”.

كانت أول بطولة لسباق القوارب السريعة الكهربائية بالكامل في العالم من بنات أفكار مؤسس الفورمولا إي أليخاندرو عجاج ومهندس الفورمولا 1 السابق رودي باسو، الذي تشمل سيرته الذاتية فيراري وريد بول وماكلارين. تتدافع فرق E1 في قوارب RaceBird متطابقة على حلبات السباق العائمة الموجودة في ثمانية من أكثر مواقع الواجهة البحرية روعة في العالم، سواء كانت جزر البهاما أو ميامي أو بحيرة كومو. مع تسارع RaceBird، تقوم القارب المحلق المصنوع من ألياف الكربون برفع الهيكل بالكامل خارج الماء، مما يقلل من السحب. لكن الارتفاع أكثر من اللازم يعرض القارب لخطر التجويف – حيث تفقد الرقائق قبضتها، ويصطدم القارب مرة أخرى بالمياه – مما يجعل الإستراتيجية أمرًا أساسيًا.

تتقاتل الفرق على الماء في لعبة RaceBirds متطابقة

وكان السباق الأخير في دوبروفنيك، كرواتيا

على الرغم من مقارنتها بـ F1، إلا أن هناك اختلافات مذهلة. يتم دعم فرق E1 العشرة من قبل مالكي المشاهير بما في ذلك ويل سميث وليبرون جيمس، بدلاً من الشركات المصنعة مثل فيراري أو ماكلارين.

على عكس محركات الفورمولا 1 القوية التي تتجاوز سرعات مثيرة تبلغ 200 ميل في الساعة، يصل الدفع الكهربائي بالكامل في E1 إلى سرعات قصوى تبلغ 50 عقدة (58 ميلاً في الساعة). ما تفتقر إليه RaceBirds هو السرعة، فهي تهدف إلى التعويض عن ذلك من خلال الاستدامة، المصممة لتقليل الضوضاء وإزعاج الحياة البحرية.

ربما يكون الاختلاف الأكبر هو أنه في حين أن الفورمولا 1 يقتصر حاليًا على الذكور فقط، فإن E1 يتطلب أن يكون لكل فريق طيار ذكر وأنثى.

وأوضح جيمي كوباس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن “التكافؤ بين الجنسين هو أحد أهم العناصر الأساسية في E1 لأننا نريد أن نظهر أنه يمكن للرجال والنساء أن يتنافسوا معًا”.

“لديك هذه القوارب الرائعة والأمر لا يتعلق بالقوة بل بالاستراتيجية. إنه على مستوى حيث يمكن للرجال والنساء التنافس على قدم المساواة.”

مشاعل العبيدان هي طيارة لفريق Blue Rising

تعتقد مشاعل العبيدان، طيارة E1 وأول امرأة سعودية تحصل على رخصة رالي ومنافسة في رالي داكار الشاق الذي يستمر لمدة 15 يومًا، أن السباقات المختلطة أمر حيوي.

“أول رالي فزت به في السعودية، كان جميعهم رجالاً. وكنت الفتاة الوحيدة. إذن ما يقوله هذا هو [racing] هو كل شيء عن المهارة والموهبة. إنه كم أنت جيد، كم أنت قوي عقليا. اللياقة البدنية مهمة، لكنها ليست مثل الجري والرجبي وكرة القدم.

لكن الماء هو المكان الذي “يهدأ فيه عقلها حقًا”. الآن، ترغب مشاعل في دعم السائقة الشابة وإرشادها في رحلتها إلى سباق الفورمولا 1 المختلط. “سيكون ذلك بمثابة حلم. أنا مصدوم لأنه حتى في أوروبا لا يوجد حلم”.

يرغب جيمي في رؤية رياضات أخرى حيث يمكن للرجال والنساء التنافس على قدم المساواة. “أي رياضة يمكنها أن تفعل ذلك، ينبغي لها ذلك.”

بعد ثلاث سنوات من وجودها على الساحة، تتطلع E1 إلى الحصول على فريقين آخرين، ونأمل أن تكون مملوكتين للنساء. على الرغم من وجود طيارين مختلطين، إلا أن كل مالك مشهور هو ذكر.

قال جيمي: “إذا استيقظت غدًا وكان لدينا مالكة أنثى، سأكون أسعد ما كنت عليه هذا العام لأنني أعتقد أنه معلم مهم بالنسبة لنا وسنصل إلى هناك”.

يتم بث E1 الآن في 200 دولة وقد نجحت في بناء جمهور متزايد من خلال فرقها المدعومة من المشاهير وشكلها الملائم لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح جيمي: “نحن في مكان رائع بالنظر إلى أن هذا هو موسمنا الثالث فقط. كنا بحاجة إلى بناء جمهور بسرعة لإطلاق البطولة وقد قمنا بعمل جيد حقًا. الآن نحن ننظر إلى كيفية تحقيق النمو بشكل كبير”.

قال جيمي كوباس، الرئيس التنفيذي لشركة E1، إنه من “الممتع” مقارنتها بـ F1

يجب أن يكون لكل فريق طيار وقائدة

سيتم التركيز بشكل رئيسي على الاستفادة من قوة الجذب الاجتماعي التي يغذيها هيكل E1. السباقات عبارة عن فترات قصيرة ومكثفة من الإثارة تدوم لمدة تصل إلى 15 دقيقة، مما يخلق نوعًا من اللقطات الصغيرة الحجم التي تحقق أداءً جيدًا على منصات مثل TikTok.

وقد ساعد عمر البطارية المحدود للقوارب، والذي يتطلب إعادة الشحن بعد دورتين أو ثلاث جلسات، عن غير قصد في تشكيل بطولة مصممة لعادات المشاهدة الحديثة.

“إذا نظرت إلى الطريقة التي يتفاعل بها المشجعون مع الرياضة هذه الأيام، فستجد أنها مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل 10 أو 15 عامًا. فأغلبية الأشخاص في سن أصغر الآن لا يشاهدون المباراة أو السباق أو الحدث بأكمله. سوف يلتقطون صورة للمحتوى الخاص بك وسوف يرونه بهذه الطريقة.”

بالنسبة لأولئك الذين يشاهدون الفيلم شخصيًا، فإن عامل الجذب واضح: الخلفيات. “لقد جئنا إلى هنا لأنها جميلة للغاية. لقد التقطنا هذه البطولة ووضعناها في أجمل الأماكن في العالم.” كانت دوبروفنيك، كرواتيا، في نهاية الأسبوع الماضي، وموناكو وميامي وجزر الباهاما قادمة هذا العام.

إذًا، هل هي الفورمولا 1 الجديدة على الماء؟ وقال جيمي إنه من “الممتع” أن تتم المقارنة، “لكن المقياس متطرف إلى آخر”.

“علينا أن نتذكر أن الفورمولا 1 كانت موجودة منذ عقود وتم ضخ مليارات الدولارات فيها، وهي تتمتع بقاعدة جماهيرية مذهلة.