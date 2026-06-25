عائلة بيتر رايت “مدمرة” بسبب بيع جوائز رمي السهام | أخرى | رياضة

تم عرض الجوائز المتماثلة لبطولة العالم الأسكتلندية وبطولة World Matchplay للبيع هذا الأسبوع من قبل Dart Gear مسابقات. تضمنت العناصر المتاحة أيضًا صورة موقعة عندما فاز رايت بلعبة Matchplay في عام 2021. بعد أن علمت أن أدوات Snakebite الفضية الثمينة معروضة للبيع، توجهت زوجة رايت، جوان، إلى X. وقالت: “لا، إنها ليست للبيع. لم تتم الموافقة على بيعها. إنها ملك لأطفالنا”.

وأضافت: “لم تكن نيتنا أبدًا بيع هذه العناصر العاطفية بهذه الطريقة، لقد تخلى عنها بيتر في يوم سيء حقًا.

“إنها تذكارات لأطفالنا. لذلك يسعدنا أن نعيد ما تم دفعه لاستخدامه لاستعادة هذه العناصر لعائلتنا. لقد تركت رسالة لشخص ما ليتصل بي من الأشخاص الذين يبيعون.

“لكنني شرحت الموقف طالما أنهم قاموا بحذفها جميعًا من وسائل التواصل الاجتماعي وترتيب إعادتها معي. لقد شعرنا بالصدمة لأنه فعل هذا. كانت جائزة العالم هدية زفاف لابنتنا نعومي. الإطارات الكبيرة اشتريتها”.

وردت مسابقات Dart Gear عبر مقطع فيديو على فيسبوك مساء الثلاثاء. قالوا إنهم سعداء “بإلغاء الصفقة” وسيقومون أيضًا بتسليم الجوائز إلى أيقونة رمي السهام.

وجاء في بيانهم: “هذا مقطع فيديو للرد على جوائز بيتر رايت التي اشتريناها خلال عطلة نهاية الأسبوع. بدأ كل شيء يوم الخميس، اتصل بي بيتر وسألني عما إذا كنت أرغب في شراء بعض السهام، وهو ما فعلته”.

“خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت هناك رسائل مختلفة من بيتر يسألني عما إذا كنت أرغب في شراء جوائزه. وفي يوم الأحد، وافقت على سعر مباراة Matchplay وكأس بطولة العالم وبعض القمصان.

“لقد ذهبت يوم الاثنين حسب الترتيب والتقطت الجوائز. منذ أن حصلنا على الجوائز في منزلنا، كل ما رأيناه هو ردود فعل عنيفة مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات زوجة بيتر التي تفيد بأن هذه الجوائز قد وعدت بها أطفالهم.

“لقد حاولنا الاتصال بك يا بيتر، لقد تم شراء هذه الأشياء بحسن نية. لذا، كل ما عليك فعله يا بيتر هو الاتصال بي. لقد قمنا بتخزين الجوائز، ونحن نرحب بك لاستعادتها. كل ما نريد فعله هو إتمام المعاملة العكسية.”

حقق رايت مسيرة محترمة في بطولة العالم 2025، حيث تغلب على حامل اللقب لوك همفريز قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام ستيفن بونتينج. إلا أن آخر لقب كبير له جاء في بطولة السهام الألمانية عام 2024، حيث تغلب على المصنف الأول عالميًا لوك ليتلر.

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