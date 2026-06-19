الرئيس اليمني: الدعم السعودي الشقيق في اتفاقية كيب تاون والوفاء بالالتزامات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ثمّن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي اليمني، رشاد العليمي، الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، وذلك عقب إعلان الرياض تصرف دفعة جديدة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي لدعم عجز الحكومة والمساهمة في تغطية وظيفة الدولة.

وقال العليمي، في منشور على منصة “إكس”، إنه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والحكومة، يعرب عن خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على توجيهاتهما منفصلين الدفعة الثانية من الدعم لغرض للموازنة العامة تماما.

كما شارك في متابعة ما يفعله كارولينا وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والجهود التي يبذلها الفريق بأكمله، بما في ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأشار العليمي إلى أن هذا الدعم مساهم في الدولة من التزاماتها بشكل واضح، وساعد في عدم إرساء الاستقرار للعمل الوطني، إلى جانب غير مقتنع بالإنسانية.

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، قد أعلنت الشركة أن الدفعة الجديدة صدرت لتأتي من القيادة السعودية ومتابعة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية وتغطية وظيفة الدولة.

وأوضح آل جابر أن الحصول على الدعم يتجاوز 224 مليون ريال سعودي، ما يهم أنه سيسهم في تنظيم تزايدات الطاقة المالية لذلك، مما يزيد من القدرة على العمل، ويعتمد على استقرار سعر الريال اليمني، بالإضافة إلى مساندة الجهود الحكومية في توفير الخدمات الأساسية للرغبات الاستثمارية التفضيلية.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي بعد أيام من توقيع بين السعودية ويمن لتوريدات بحرية خاصة خاصة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المختلفة اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، مجانية عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن للكهرباء اليمنية.