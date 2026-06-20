تاشير بوضوح على مفاوضات اتفاقيات لاتراس الفارسية

يمن مونيتور/ رويترز

تضامن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الجمعة، أن يدعم تشجيع المباحثين بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا يعود إلى انشغال واجب إيرانيين بإحياء طقوس شهر المحرم، مشدداً على عدم وجود أي عقبات تحول دون مستوى الالتزام.

وقال دار إن المحادثات يجب أن تستمر خلال فترة الستة أيام المحددة ضمن مسار تنفيذ الاتفاق المبدئي بين واشنطن وتان.

السياق، وفيه قامت وزارة الخارجية السويسرية بإلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها، الجمعة، في برنامج “بورغنستوك” الجبلي، لوجود الوقت في عدم تمكينها من تسهيل استضافة الحوار بين الأطراف، مع مواصلة الأعمال التحضيرية لمتابعة المفاوضات.

وجاء قرار التأجيل بعد إعلان البيت الأبيض إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى سويسرا، والتي كانت مخصصة للقاء المفاوضين بالفعل.

تتضمن المحادثات المتعددة المهام مجموعة واسعة من مراحل التفاوض 60 يومًا، المؤقتة المؤقتة التي يتم التوصل إليها باسم إيران وإيران، والهادف إلى تصميم الحرب بين نماذج الطريق قبل أن تحدث اختلافات في العالقة.

ومن جانبها، أشارت وكالة “تسنيم” إلى أن طهران تستعد للترحيب بتعهد الأمم المتحدة ببنود مؤقت، فيما لم يؤكد السلطات رسميًا سفرها إلى سويسرا.

وتنص مذكرة التفاهم على بدء إجراءات إعادة فتح مضيق هرمز الملاحة البحرية، مقابل شبدء حركة المرور البحرية المفروضة على إيران منذ أبريل الماضي.

وتسهل البحث عن المفاوضات بشأن الملف الموجود بالفعل والعقوبات الاقتصادية، بهدف التوصل إلى حل نهائي بين الكلمات بعد الانتهاء من تحديد البحث المحدد.