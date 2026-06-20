الخبير أرصاد أصبح أمطارًا غزيرة على إب وتعز وأجزاء واسعة من ورشات العمل

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع الخبير الأرصاد اليمني جميل الحاج أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات اليمنية اليوم السبت، مع احتمالية أمطار غزيرة على مناطق واسعة من محافظة إب وتعز.

وقال الحاج إن التوقعات تشير إلى مطار غزة على مناطق واسعة من إب محافظة، قد إلى المناطق الشرقية من محافظة ذمار، إضافة إلى مطار غزة على مناطق واسعة من محافظة تعز ومحافظة ذمار.

مثل أن محافظات ريمة استهدفت غرب صنعاء وممحويت وحجة وعمران وغرب صعدت ستشهد أمطارًا تتراوح بين وسط والغزيرة، إلى جانب بعض مناطق الشوارع الغربية لمحافظة الحديدة وأجزاء من محافظة الضالع.

الحيوان الأكثر احتمالاً هو أمطار متوسطة إلى غزة في مناطق متفرقة من محافظة شبوة وحضرموت والمرتفعات الساحلية سواحل تراثية، مع إمكانية أن تكون غزيرة في بعض المناطق المحدودة.

كما توقعت أمطار متوسطة إلى مناطق من أرخبيل غربى ومرتفعات محافظة أبين، فيما قد تصل إلى مطار متوسط ​​أو سريع إلى بعض القرى الواقعة جنوب غرب مدينة رداع وغرب محافظة البيضاء، مع احتمال حدوث خلل في طول المناطق في تلك المناطق.

ونوه الحاج إلى وجود مؤشرات على توسع نطاق الأمطار الغزيرة لتشمل مناطق واسعة من محافظة الضالع، وقد إلى بعض مناطق غرب الأبيض ويافع ومرتفعات لحج، مع تحديد أمطار تمتد بين المتوسطة والغزيرة في عدد من المناطق المتفرقة.

التوقعات الخاصة بهذه المناطق لا تزال مستمرة وقابلة للتغير من خلال التوقف.