البنك الدولي يمنح اليمن 100 مليون سوء سوء التغذية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم 100 مليون دولار لليمن، وهو مشروع يستهدف خدمة التغذية وكسب العيش للأسر الأكثر احتياجًا في العالم.

وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن النابغة من المؤسسة الدولية للتنمية، وستخصص مشروع “النقد مقابل التغذية وسبل العيش الاجتماعي”، الذي ستنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ويستهدف المشروع دعم الأسرة الأشد ضعفًا، مع التركيز على منطقة أمريكا اللاتينية دون الثانية الثانية، في إطار فعال للحد من سوء تغذية التغذية المعيشي للفئات الأكثر تضررًا.

وفقًا لذلك، من المتوقع أن يكون لدينا 1.8 مليون شخص في 15 مقاطعة لسبب أكثر من منطقة يتضررون من سوء التغذية، على أن العديد من النساء ما لا يقل عن 50% من إجماليهم.

يشير البنك الدولي إلى أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بالألف يوم الأول من حياة الطفل، حيث تعد المرحلة الأكثر أهمية للنمو الجسدي والعقلي، بما في ذلك المساهمة في تحسين النتائج الصحية والنموية للأطفال على المدى الطويل.