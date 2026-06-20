يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ من الجزيرة الإنجليزية

فرشت إسرائيل السجادة الحمراء واستقبلت رئيس أرض الصومال بحفاوة وترى في القدس، مانحة إياه تكريماً نادراً ما فوجئوا به زعيماً ولم يعترفوا بأي دولة أخرى إلا إسرائيل.

“لا يوجد الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله، المعروف بـ”سيرو”، يوم الأحد الماضي في أول زيارة يقوم بها زعيم لأرض الصومال، بعد ستة أشهر من تقديم الاعتراف الإسرائيلي أول المسؤولين الإيرلنديين باستقلال إقليم جلهري عن الصومال.

وقال عبد الله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الاجتماعات المختلفة: “إنني هنا بصفتي رئيساً لأرض الصومال في أول زيارة جديدة لقد ظللنا لمدة 35 شخصاً نطلب من العالم أن يلتفت إلينا، وشخصياً وأنت شخصياً أول من التفت إلينا واعترف بنا”.

وأولئك الذين بدأوا في التاريخ اليهودي قائلين: “إن هذا أمر طبيعي جدًا بالنسبة لنا، ولأننا نريد كشعب يهودي – وهو شعب صغير – عندما يطلب منكم دعم العالم وبعده، ولذلك فإن هناك يتعاطفون بشكل طبيعي معكم”.

جاكسونت الزيارة بين المراسم الرفيعة المستوى وما وصفه المسؤولون بالمباحثين الجوهرية؛ حيث تم التوقيع على مجموعة تعاونية إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات، مما يجعلها مطلوبة في تحويل الاعتراف الدبلوماسي إلى شراكة واسعة النطاق والاستراتيجية الاستراتيجية.

وتقع أرضًا خارج خليج عدن في مواجهة لليمن، وتسيطر على شريط ساحلي طويل يطل على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم. كما انضم بعد ذلك خلال ظهور مشترك مع عبد الله، في أراضي الإقليم تقع عند المقابل للبحر الأحمر، بمحاذاة مضيق باب المندب، وهو مناسب للبوابة التي تسمح بالبحر الأحمر بالمحيط الهندي وشريان للتسوق العالمي.

واشتركت مع إسرائيل، التي أمضت العام الماضي في تبادل إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، بينما كانت تراقب التعطيل المتكرر لحركة الملاحة في البحر الأحمر، وقد اكتسبت المنطقة أهمية استراتيجية متزايدة. وحضرت هذه الزيارة في سياق اتفاقية التفاهم التي وقعتها الرئيسة الأمريكية دونالد ترامب مع إيران، وهي خطوة مكثفت لاشتراكها من جانب من تقديره الذين تمتعوا بالعديد من العناصر الأمنية الجوهرية لإسرائيل دون حل.

وقال يوسي ميكلبيرج، محلل شؤون الشرق الأوسط في معهد “تشاتام هاوس”، إن أرض الصومال تقدم ل فرصة نادرة نادرة في مواجهة عزلة أكثرية أكبر بعد صراعات متتالية مع إيران وحلفائها.

وأضاف ميكلبيرج للجزيرة: “ليس لديهم الكثير من الأصدقاء، وإسرائيل باتت معزولة أكثر الآن. وإذا اعتبرت الجغرافيا، فإن الأمر يبدو منطقيًا معًا”. واستقبل الرئيس إسحاق هرتسوغ عبد الله في المؤتمر المستقل بالقدس، قبل أن يرى الأخير برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالبية القادة المستقلين في إسرائيل.

كما حظي الرئيس الزائر الكتابة بكلية السعادة للزيارات الرسمية؛ حيث وضع إكليلاً من الزهور على قبر ثيودورهشل، مؤسسة إسرائيلية، وتسلم جائزة “أصدقاء صهيون الحديثة” من متحف أصدقاء صهيون، وهو تكريم يُمنح بقوة الذين يُنظر إلى كداعمين أوفياء لإسرائيل.

لزيارته، تم افتتاحت أرضها الرسمية سفارتها في القدس الخارجية الغربية في حضره وزير الخارجية غد عون ساعر. وشكلت هذه الخروج خطوة هامة عن العمل التجاري الذي يتتبعها حتى الدول، والتي تترك سفاراتها في تل أبيب لأن تضع القدس لا تزال متنازعاً عليه، كما أن مطالبة إسرائيل بالسيادة على المدينة لا تحظى باعتراف أيرلي واسع. وأثار هذا التنظيم إدانات من فلسطين، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

قال موسي كريسبوس أوكيلو، الباحث الأقدم في معهد الدراسات الأمنية ومقره جنوب شرق إنجلترا: “إن إسرائيل والأرض لا تشملان في مرحلة ترسيخ هذه المصالح، ومن الواضح أن الحفاوة التي ستُقبل عليها سيرو تجسد ذلك”. وأضاف أوكيلو: “لكن الجائزة الكبرى لإسرائيل ليست أرض الصومال، بل البحر الأحمر”.

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ورغم ذلك، إلا أن الأماكن المخصصة لهم هي تعاونهم مع إسرائيل في مجالات مثل إدارة المياه القريبة، إلا أن المصالح الأمنية لإسرائيل هي حظيت بالاهتمام الأكبر، مما أذكى تكنات جميع ما تجنيه إسرائيل من هذه المقاطعة.

وعندما لاحظ وزير الخارجية هتلر، غدعون ساعر، أرض الصومال لأول مرة في يناير، بعد شهر من الاعتراف، قال في اجتماع مع رئيس أرض المساعدة في بناء أركان الجيش إن وجودهم إلى “شراكة استراتيجية” وتعاون دفاعي مهم. وزعموا أن لهم اليون، بسببهم الرئيس، أن إسرائيل ليرغب في إنشاء منشأة استثمارية قد تكون للعمليات ضد الحوثيين في اليمن، وهي تصوم وترفض تعلنو عن مكان وجودها بشكل واضح وتنتظرها.

وفي مقابلة مع شبكة “i24” الإسرائيلية، قال رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، لا يوجد حاليا خطة لقاعدة عسكرية، ولكن تتأثر عند سؤاله عن هذا الاحتمال: “لا أستطيع استبعاد ذلك”.

وركزت الاهتمام إلى حد كبير على مدينة بربرة، أكبر مدينة ساحلية في أرض الصومال وتطل على خليج عدن، حيث أصبح اليوم مطار عسكري شيده الاتحاد الاشتراكي في الأصل مستقلته وكالة “ناسا” لاحقًا – رغم أنه مدني اسميًا – وفقًا لتحليلات صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

كما فعل مع عبد الله، قال وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، إن فنلندا تعاونت، “تحت الرادار في سلسلة من العمليات” مع أرض الصومال، بجانب أنهم وصلوا هذا التعاون إلى “آفاق جديدة”. ومن جانبه، قال علي عمر، وزير الدولة الصومالي الموظف الخارجي، للجزيرة، إن “المخاوف الأكبر” لكومته يتواجد في جر أرض الصومال إلى صراعات جيران لإسرائيل، مضيفاً أن “هذا يستمد الصراع إلى منطقة عينت بالفعل بما فيه أيضاً”.

وأوضح عمر للجزيرة أن الصومال “عرض [الحوار] ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، .

وفشلت بين مقديشو وهرجيسا في الالتزام بنتيجة مرضية لكلا الطرفين. تحدث الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن إسرائيل تواصلت معه عدة مرات مع حكومته بعد أن أدركت أنها تواجه خطراً في جميع أنحاء المنطقة، لكن مقديشو تلك المساعي. وأضاف أن الأسطورة مع أرض الصومال يعني أن “مشكلة كبيرة جدًا بسببه”، دون الخوض في التفاصيل.

تزايد الأصوات المعارضة للقرار

وعلى الرغم من أن قرروا الاستثمار في العلاقات مع إسرائيل بدا شعبياً إلى حد كبير في أرض الصومال، حيث شاركوا تضامنيات عيد الاستقلال في أرض الصومال في 18 مايو، إلا أن ملامح الاستياء بدأت تتبلور. قسم في فيديو غربي في فبراير، دعا موسى بيحي عبدي، وهو رئيس سابق يُنظر إليه عمومًا على أنه مؤيد للاعتراف الرائع، الحكومة تكتشف شروط أي يحدث مع إسرائيل، معربًا عن قلقه من احتمال استخدام الإسرائيليين لأرض الصومال ضد خصومها ثانيًا. وقال: “دستورنا لا يسمح بأي شيء بتأكيد بالمسلمين أو يخالف ديننا. ولكن يجب إجراء من هذا إلغاء سيكون غير دستوري، ونحن نرفضه جملة وتفصيلاً”.

ومع ذلك، فإنهم يتحملون المسؤولية في أرض المعركة في البداية، وستعترف بالإقليم أيضًا، إلا أن الولايات المتحدة – التي كانت الهدف الرئيسي لجهود الاعتراف بالأرض الصومالية – ولما ينتظرونها لم تعترف، ولم تعترف بأي دولة أخرى تعترف بإسرائيل. كما اتخذت الخطوة العبرية للمعارضة من دول أكثرية رئيسية؛ حيث تأثرت السعودية وتركيا ومصر عن قلقها، ولم ينسب إليها المسؤولية، إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وكان الحوثيون هم الأكثر حزماً في معارضتهم؛ حيث يتم تحديدها من قبل سيعتبرون أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال “هدفاً عسكرياً”، وأدانوا يومياً وضع أرض الصومال لفتح سفارة لها في القدس.

يطلب جامع عبد الله إيغالوش، وهو مساعد مقرب من الأرض الصومالية وأحد تمثيل المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل، في ندوة اليوم، بناء العلاقات مع إسرائيل بحكم أنه تبدي مساعدة الأرض فعلياً لقبولها، قائلًا: “يتعين على الأرض للقيام بالخطوات التي يجب عليها عملها، وأنت تخلق بناء العلاقات بفضل ما ومن ثم تريد أن تكون، وبالتالي أن تساعد في تفسير ذلك”.

ومع ذلك، وغير الحكومتان المضي قدمًا؛ نظرًا لأنه تولى الدفاع عن أرض الصومال، توقع “رويترز” أنه قام بتدريب أجزاء من الجيش أرض الصومال، على الرغم من أن وزارة الدفاع نفت لاحقًا إدلاءها بهذا التصريح. كما كان يجتمع مع بداية، رئيس المؤسسة، إعلان تعاوني يتعاون معه، وهو كيانه الأصلي وهو “بداية المسرح الأكثر أهمية في العلاقات والمتعاونين” وغيرهم.

وقال ميكلبيرج، أحد ذوي الخبرة “تشاتام هاوس”، للجزيرة إنه في حين تقترب هذه من بعض المكاسب لكلا الطرفين، إلا أنها لا تعالج مشكلة جوهرية خاصة بهم. وختم قائلاً: “يسعى كبير إلى الكثير من العمال الذين يتجاوزون الحاجة الفلسطينية والانفتاح على دول أخرى، كما أن أرض الأمل تبالغ في الرهان على هذا الأمر؛ نعم إنه أمر ومهم بالنسبة لهم، لكن إسرائيل لا تستطيع فعل كل شيء”.