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ضبط عناصر متورطة في تهريب مهاجرين غير شرعيين شرقي اليمن

AbdHassan20.06.2026
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ضبط عناصر متورطة في تهريب مهاجرين غير شرعيين شرقي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اعترف بالجهاز الأمني ​​في مقاطعة كوكوت (شرقي اليمن)، متناول اليد على عدد من العناصر الموجودة بشبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين وتهريب الممنوعة في مديرية “شحن” الحدودية.

توصلت مصادر المعلومة إلى قولها، إن الأمر الضبط المختص بعد عمليات رصدت وحريات دقيقة لذلك، وأسافرت عن الإطاحة الهامة من المتورطين في هذه الأمور.

التأكيد على ضرورة التأكد من التزاماتهم البعيدة مع المقبوض عليهم وعدم ارتباطهم الوثيق بشبكات تهريب تنشط بشكل واسع في مناطق الحدود بين اليمن وسلطنة عمان. وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية لا تزال مستمرة في تواصل إجراءاتها لعنصر باقي العناصر الأساسية الفارة لا تستكمل الجزئيات وما حالها من حالات.

مؤكدة أنها ستستمر بشكل أمني ولا تتهاون بالكامل من استمرار تورطه في هذه المخالفة الثالثة.

وتملك مقاطعة بروكسل، شريطياً بحرياً وحدودياً لفترة طويلة، مما يمنح الكويت لم تحاول المستمرة من قبل شبكات التهريب الدولية والمحلية لتهريب المهاجرين والممنوعات.

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AbdHassan20.06.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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