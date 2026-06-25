وحقق أرصدة النجاح في مطار غزيرة في مناطق واسعة من اليمن الخميس

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتوقع الخبير الأرصاد اليمني جميل الحاج، اليوم الخميس، وصول المساعدات الغزيرة إلى مناطق متفرقة من اليمن، مع احتمال حدوث تغييرات أو تأخير في بعض الحالات إلى يوم الجمعة والسبت.

وقال الحاج، في التوقعات، نشرها عبر صفحته، إن هطول الأمطار الغزيرة مرشحة للطول على أجزاء من محافظات إب وتعز والضالع، وبعض مناطق جنوب الأبيض ويافع ومرتفعات أبين، إضافة إلى أجزاء من شبوة وحضرموت والمهرة.

ومن المحتمل أن يكون الطقس متفاوتاً في مناطق محافظة ذمار، وخاصة المناطق الغربية والوسطى والجنوبية الوسطى، إلى جانب مناطق محافظة ريمة ولحج.

المناسب لاحتمال أمطار على مناطق من غرب محافظة صنعاء غرب، وشرق المحويت، وغرب صعدة، فيما يمكن أن تشهد أجزاء من شرق محافظة الحديدة أمطاراً سريعة إلى متوسطة.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى احتمال توسع نطاق الأمطار ليشمل أجزاء من محافظة عمران، مع إمكانية تساقط الحبات في بعض القرى إذا تأكدت الظروف.

كما يجب أن يتم تطوير الحالة المطرية في عمران، وقد تم إطلاقها بسرعة متوسطة إلى بعض مناطق غرب الجوف وغرب أرحب وهمدان وأجزاء من أمانة العاصمة صنعاء، بالتأكيد أن التوقعات بالإضافة إلى هذه المناطق ما زالت متباينة وقابلة للتراجع أو التغيير.

يشير الخبراء الأرصاد إلى أن الحالة قد تختلف اختلافاً مكانياً وزمانياً، مع احتمال وجود فواصل في المساعدة على الاستجابة السريعة أو تأخيرها إلى يوم الجمعة والسبت.

وتزايد عدد الأمطار الغزيرة في التوسعات في الغربية والجنوبية الغربية، إضافة إلى مناطق المحافظات الشرقية خلال الخميس والجمعة اليومية.

وتطلب الحاجه إلى أن هذه التوقعات تستمر للتغيرات المحتملة، وأن العلم الكامل بحوالى الطقس عند الله وحده.