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مباحثات في حضرموت للتوسع في شبكة الإنسانية العالمية

AbdHassan22.06.2026
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مباحثات في حضرموت للتوسع في شبكة الإنسانية العالمية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بحثت عضوًا في المجلس التنفيذي للتخصصات الطبية اليمنية، محافظ حضرموت سالم الخنبشي، الأحد في المكلا، مع نائب المدير التنفيذي العالمي للغذاء، الرشيد الحماد، تاكر الدوريات الطبية المتخصصة مع السلطة المحلية.

وناقش الأحداث الإنسانية والمعيشية بأدق التفاصيل، وسبل تقديم الخدمات الأساسية للنازحين واللاجئين من دول القرن الأفريقي، بالإضافة إلى مواكبة برامج الدعم الغذائي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ويدعو الاجتماع إلى الاهتمام بالمشاريع المغذية المدرسية من خلال دعم العديد من الأقسام المتنوعة التي تناسب المدرسة التعليمية، والمشاريع الصغيرة والأسرية المنتجة للاكتفاء الذاتي للمستفيدين.

كما طالب الخنبشي لأسباب المجتمع المدني والشركاء، وحتى استدامة المشاريع الإنسانية.

ومن جانبهم، حضروا برنامج الغذاء العالمي مع التسهيلات التي توفر السلطة المركزية في حضرموت، بالتأكيد حرصاً على البرنامج على تطوير آثاره الإنسانية والنموية بما في ذلك الضرورة الأساسية والنازحين في ملاحظة.

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AbdHassan22.06.2026
7
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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