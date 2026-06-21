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فتح تحقيق في مواطنة بمركز طبي خاص في مأرب شرقي اليمن

AbdHassan22.06.2026
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فتح تحقيق في مواطنة بمركز طبي خاص في مأرب شرقي اليمن

يمن مونيتور/ مأرب/ خاص

أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مارب، شرق اليمن، الأحد، فتح تحقيق شامل لوفاة إحدى الضحايا داخل مركز طبي خاص في متابعة، وهي الحادثة التي تفاعلت على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي عبر الساعات الاجتماعية التالية.

مدير عام مكتب الصحة بمأرب، الدكتور أحمد صالح العبادي، أن المكتب بمنتهى الجدية والمسؤولية مع جميع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالخدمات الطبية، إلا أنهاون مطلقاً مع أي تجاوز أو مخالفة تمس سلامة المرضى أو جودة الرعاية الصحية في المحافظة على الصحة.

وأوضح العبادي أنه يوجه إدارة الأبحاث الطبية الخاصة بسرعة كبيرة مع المجلس الطبي الأعلى لوقوف السيارات على جميع الإجراءات العلمية والتدابير النظامية والفنية، ورفع تقرير المفصل بالنتائج.

مدير صحة مأرب على أن حماية حقوق المرضى، وترسيخ مبادئ المساءلة والرقابة، وتطبيقات الكترونية على الجميع دون استثناء، تمثل ثوابت رئيسية لا يمكن التهاون فيها لدى مكتب الصحة.

وأمس السبت توفيت مواطنة ثلاثية، في أحد الباحثين الطبيين الخاصين، حيث وجهت ألغا تشنات بمسؤول الكادر الطبي عن التسبب بالوفاة وأمن لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، الأمر الذي تفاعلت فعلياً مع حالات التواصل في منصات التواصل، وللاستمرار في العمل على الصحة

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AbdHassan22.06.2026
7
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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