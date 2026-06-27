كهرباء المذكرة سبب تطور الخدمة لتصبح أكثر تنظيما للتكلفة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مارست المؤسسة العامة للكهرباء في مأرب، تجربة بتجارب تشغيلية للتجارب الناتجة عن الأحمال الكبيرة، حيث أن الشبكة تواجه ضغوطًا غير مضطرة لدفعها إلى تطبيق برنامج فصل مبرمج للتيار الخفيف على أدوات واستمرار الخدمة.

وأكد أن المؤسسة المتزايدة الطلب على الكهرباء تعود إلى عدة عوامل مختلفة، أبرزها الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، والتوسع العمراني الهائل، إلى جانب النمو في العلاقة الصناعية والتجارية، واتساع المشاريع الزراعية التي تعتمد بشكل كامل على الكهرباء.

ولذلك أن تعمل على تطوير الشبكة بشكل مستمر، وتضم محولات سعة جديدة وتوسعة خطوط النقل، حيث وصل جزء من هذه الخدمة، فيما لا يزال لا يزال تنفيذ مشاريع أخرى جارية، إلا أن تطلب تجاوز القدرة التشغيلية المتاحة.

وبالتالي فإن الأحمال تنجح في الحصول على محولات مهمة لتأثير يفوق طاقتها الحركية، الأمر الذي برمجه بالتأكيد تنفيذ برنامج فصل للتيار لمكونات حماية الشبكة من الأعجوبة، بالإضافة إلى زيادة عدد مرات تأخير مستوى الجهد الكهربائي.

ودعت المؤسسة، أولياء الأمور من المصنعين، وسكان المخيمات الأصلية، للتعاون في منظم الاستهلاك الكهربائي من خلال هذه المرحلة، من خلال خفض تشغيل الأجهزة ذات التكلفة المعقولة، وفي مقدمتها أجهزة التكييف ومضخات الري، وعدم استخدام أدوات الطبخ الكهربائية إلا عند الحاجة.

أولاً، يجب الالتزام بإعدامات الترشيد سيسهم في التمتع بميزة الضغط على الشبكة وضبط الخدمة، إلى حين استكمال الاختناقات وزيادة الحاجة إليها.

في السياق، أوضحت المؤسسة أن السلطة المحلية تواصل متابعة إطلاق تشغيل محطة كهرباء حريب، والضغط عليها للوفاء القدرة التوليدية المتفق عليها، بما في ذلك إنتاج الطاقة المتنوعة في تحسين مستوى الخدمة خلال فترة التوقف.

وقامت المؤسسة ببيان تأكيدها على أهمية تعاونها بشكل موثوق، ومؤكدة أن تتجاوز التكنولوجيا الحالية ويجب إضافة المزيد من الفعالية على المنظومة الكهربائية وتكامل الخدمة.