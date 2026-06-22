ارتفاع أسعار الذهب باليمن وسط يتأثر بالمتغيرات العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أسعار الذهب في اليمن، اليوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً في كل من صنعاء وعدن مقارنة بمعاملات اليوم السابق، متأثرة بالتغيرات التي تميّزها العالمية للمعدن النفيس.

وفقًا للبيانات المتداولة في أسواق الصاغة، بلغ سعر الذهب عيار 21 جرامًا في مدينة عدن نحو 180 ألف ريال، فيما سجل في الصنع نحو 64 ألف ريال.

كما تجاوز سعر جنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في عدن مليوناً و450 ألف ريال، بينما بلغ سعر الصنع نحو 508 آلاف ريال.

وأشار إلى أن هذه التقييمات تعتبر قيمة شراء الذهب بشكل جزئي من غيره، في حين تبدأ عند بيعه للزبائن نتيجة إضافة اختلافات من محل إلى آخر.

ويقول وكيلون في قطاع الصاغة إن تحقيق الربح على بيع الجنيه الذهب عادة ما بين 100 و150 ريالاً سعودياً للجنيه الواحد.

وتتغير أسعار الذهب في وضوح اليمنية بصورة مستمرة، مع اختلاف نسبي بين محال الصاغة، تبعاً للحركة العالمية والعوامل المحلية المتنوعة التي بالعرض والطلب.