مقابلة: كيف تساعد عقلية الشركات الناشئة في مواكبة الذكاء الاصطناعي

قامت Thomson Reuters مؤخرًا بربط أداتها القانونية CoCounsel بنموذج اللغات الكبير (LLM) الخاص بشركة Anthropic’s Claude، مما يوفر طريقة بديلة لمشتركي CoCounsel للوصول إلى نظام الذكاء الاصطناعي (AI) الخاص بالشركة للمهن القانونية.

وفي حديثه إلى Computer Weekly، قال جويل هرون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Thomson Reuters، إن التطبيقين يوضحان الفرق بين الذكاء الاصطناعي العام مقابل الذكاء الاصطناعي الخاص بالصناعة، والذي يمثل في السياق القانوني الفرق بين أعمال القانون مقابل ممارسة القانون.

يقول: “هناك أشياء كثيرة يمكن القيام بها من خلال كلود، ويمكنك الوصول إلى نتائج جيدة حقًا، ولكن بالتأكيد في حالة القانون، فإن كونك جيدًا ليس جيدًا بما فيه الكفاية، وعندما يتعين عليك تقديم طلب إلى المحكمة أو الوقوف أمام قاض، أو القيام بشيء تكون فيه السمعة أو سمعة موكلك – أو بعض النتائج المالية – على المحك، فهذا أمر مهم للغاية”.

مواكبة دورة تطوير الذكاء الاصطناعي انضم Hron إلى Thomson Reuters من خلال الاستحواذ في عام 2022 على شركة التكنولوجيا الناشئة ThoughtTrace، التي طورت نظامًا لتحليل المستندات للعناية الواجبة. بعد الاستحواذ، عمل هرون كرئيس لقسم الذكاء الاصطناعي في الشركة، ثم في عام 2024، أصبح مديرًا للتكنولوجيا. ومن خلال هذا المنصب، يقود هندسة المنتجات وأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي لمجموعة منتجات وخدمات Thomson Reuters العالمية. ونظرًا لوتيرة التغيير التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، مع حدوث تحولات كبيرة كل ستة أشهر أو نحو ذلك، يعترف هرون بأن بعض المؤسسات قد تكافح من أجل مواكبة ذلك. وبالاعتماد على تجربته الشخصية، يقول: “أعتقد أن مسيرتي المهنية اتخذت الكثير من المسارات والتحولات التي لا يمكن التنبؤ بها على طول الطريق، وقد ساعدتني القدرة على التكيف حقًا في هذه البيئة لأن وتيرة التغيير التي نشهدها تتطلب مستويات عالية من الاقتناع. يجب أن تكون قادرًا على الحصول على آراء قوية، ولكن عليك تغيير تلك الآراء في أي يوم”. قدم العمل في شركة ناشئة أساسًا لكيفية تحقيق النجاح من خلال الحصول على ما يسميه “التركيز الشديد حقًا والقدرة على التحرك بسرعة”. تعد القدرة على التكيف بسرعة عاملاً رئيسيًا في نجاح مشروع الذكاء الاصطناعي أو فشله، ومدى سرعة قيام المؤسسات بتبديل النماذج واستبدالها. ونصيحته لرؤساء التكنولوجيا والأعمال هي التأكد من أن مؤسساتهم لديها فهم عميق لكيفية اتخاذ القرارات، ويغطي مجالات مثل تحليل العمليات والتصميم التنظيمي والثقافة.

بناء وكيل الذكاء الاصطناعي يمثل اتصال MCP مع Claude التطور المستمر لمنتج Thomson Reuters CoCounsel Legal. يقول هرون إن برنامج North Star for CoCounsel يهدف إلى بناء منتجات الذكاء الاصطناعي التي توفر مستوى موثوقًا من الأداء. وبينما تشهد مهنة المحاماة تحولاً بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي يُستخدم لصياغة المستندات وتلخيصها وتحليلها في ثوانٍ، يقول إنه من الصعب ضمان استناد المخرجات إلى مصادر موثوقة، والتحقق من دقتها وإمكانية تتبعها حتى أصلها. ولهذا السبب أمضت شركة Thomson Reuters السنوات الثلاث الماضية في العمل على كيفية تقديم سير عمل فعال للذكاء الاصطناعي لمهنة المحاماة. منذ حوالي تسعة أشهر، قررت الشركة إعادة بناء CoCounsel من الألف إلى الياء، مع اتباع ما يسميه هرون “نهج الوكيل أولاً مع توجيه وكيل الترميز بالشراكة مع Anthropic. يقول: “لقد ركزنا على منح الوصول إلى أدوات المحتوى الخاصة بنا من الوكيل محليًا وقمنا بكشف جميع معلوماتنا حتى يتمكن الوكيل من استخدام هذه الأدوات لاكتشاف العمل وتخطيطه وتنفيذه”. ومن بين مجالات التطوير التي يفتخر بها كثيرًا هو إطار التقييم الذي يسمى CoCounsel Bench. يقول هرون موضحًا العمل المطلوب: “لقد أمضينا مئات الآلاف من الساعات مع خبرائنا الداخليين في التطوير لتمكيننا من تسلق التل من وجهة نظر تطوير الوكيل ومساعدتنا على فهم ما إذا كنا نحرز تقدمًا عبر جميع قطاعات القانون المختلفة”. بدأ تطوير منتج CoCounsel في عام 2023، من خلال الاستحواذ على شركة CaseText بقيمة 650 مليون دولار، والتي طورت الأداة كمساعد قانوني للذكاء الاصطناعي مدعوم بـ GPT-4. في شهر مايو، أعلنت Thomson Reuters عن تكامل بروتوكول السياق النموذجي مع Anthropic، والذي يربط كلود مباشرة بشركة CoCounsel Legal. يتيح ذلك للمهنيين القانونيين التنقل بسلاسة بين الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة والعمل القانوني القائم على الاستشهاد من أي من بيئتي العمل. في حين تم إنفاق 99.99% من جهود التطوير على CoCounsel، يقول هرون إن دعم سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل باستخدام MCP شمل بشكل أساسي المصادقة والتأكد من أن الاتصال آمن وخاص، وأن بيانات العميل محمية بطريقة مناسبة. على الرغم من أنه يمكن لمستخدم Claude استدعاء موصل MCP للتواصل مع CoCounsel، إلا أن Hron يقول إنه من المرجح أن يصل Claude إلى CoCounsel نفسه، للعثور على المعلومات التي يحتاجها لإكمال المهمة. يقول: “سوف تتوصل إلى خطتها الخاصة ومسار عملها، وتتنقل عبر التكرارات عدة مرات حسب ما تراه ضروريًا، ولهذا السبب لدينا أشرطة خطأ واسعة فيما يتعلق بالتوقعات حول كيفية حدوث هذه التفاعلات مع CoCounsel”. يتم تحليل أنماط الاستخدام لفرض حدود للمعدلات وقيود لمنع تحميل CoCounsel فوق طاقتها. “تشبه هذه التركيبات إلى حد كبير الطريقة التي قد تفكر بها في واجهة برمجة التطبيقات [application programming interface] يضيف هرون: “الحد الأقصى للسعر، وهما متطابقان في العديد من النواحي”.