يمن مونيتور/قسم الأخبار

وأما مركز الأبحاث الطبية الحديثة فهو اختراع طبي روسي مشهور للدورة العلاجية الكاملة للقاحات الحديثة المتطورة وأجهزته الفعالة لمكافحة السرطان “mRNA” لمكافحة ستة أشهر.

اعتمد العلاج على الجرعات في الأيام الأولى والثامن والخامس عشر، قبل أن تتسع الفترات بين النظر إلى واحدة كل 21 يوماً، مع إمكانية وصف ما يصل إلى عشر جرعات للمريض بالتزامن مع العلاج المناعي.

الأطفال الكبار في وزارة الصحة الروسية، أندريه كابرين، إلى أن سرطان الجلد يُشخَّص غالباً ما يكون لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و75 عاماً، وما زال لا يوجد فئة عمرية محصنة ضد المرض، والتي قد يتطور في أو أورام العين أو الترشيح للفلم والمعاء.

وكان مركز الأبحاث الطبية العلمية الوطنية قد استخدم للمرة الأولى، في أبريل الماضي، وتوتا شخصيا مضادا للأورام من نوع mRNA عصر اسم “نيو أونكوفاك” (NeoOncovac) مسؤول عن مكافحة فيروس الجلد، وذلك بالتعاون مع مركز “غاماليا” للبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة والمساهمة في الصحة الروسية.

المصدر: نوفوستي