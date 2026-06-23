تتلقى مختبرات أكسفورد وUCL دفعة تمويلية بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني للذكاء الاصطناعي

تقدم حكومة المملكة المتحدة مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني إلى جامعة أكسفورد وكلية لندن الجامعية (UCL) لاستضافة مختبرات لتطوير الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي (AI).

وبدعم من هيئة البحوث والابتكار في المملكة المتحدة (UKRI)، من المقرر أن تستكشف المختبرات التغييرات التي تطرأ على أساسيات الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تخفض التكاليف وتحسن الأداء، مما يساعد على فتح التكنولوجيا أمام المزيد من المؤسسات.

يتم توفير التمويل من خلال مجلس أبحاث العلوم الهندسية والفيزيائية (EPSRC) التابع لـ UKRI لدعم المختبرات على مدى السنوات الست المقبلة، إلى جانب الوصول إلى قوة حوسبة واسعة النطاق تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية – وهي في الأساس قوة المعالجة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي معرض مناقشة المختبرات، قالت شارلوت دين، المالك المسؤول الأول عن برنامج UKRI للذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي لـ EPSRC: “ستعمل هذه المختبرات على تفعيل هذه الميزة، ودعم الأفكار الجريئة ذات المكافأة العالية التي يمكن أن تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي. ونحن نتطلع إلى العمل مع المختبرات لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للمملكة المتحدة”.

تقود كلية لندن الجامعية مختبر أبحاث علوم الذكاء الاصطناعي الأساسي (SoFair)، مع شركاء من جامعات كامبريدج وأكسفورد وإدنبره، لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من الجيل التالي لتوفير إمكانية الوصول على نطاق أوسع.

هدفها هو توسيع وتنويع التكنولوجيا والأنظمة الأساسية التي يعمل عليها الذكاء الاصطناعي، كبديل للاتجاه الحالي حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على عدد صغير من البنى الشعبية المدربة على البيانات الضخمة، مما يتطلب بنية تحتية حاسوبية هائلة.

وقال ديفيد باربر، الأستاذ الرئيسي في كلية لندن الجامعية: “سوف تجمع SoFair بين العلوم الأوسع والأفكار الجديدة لإنشاء جيل جديد من النماذج مفتوحة المصدر”. “سيؤدي هذا إلى تقليل الاعتماد على العدد الصغير من مقدمي النماذج، مما يعزز سيادة المملكة المتحدة ومكانتها كلاعب عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي”.

يستضيف قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد المختبر البريطاني للتعلم والاكتشاف المفتوح (Bold)، الذي يعمل على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مفتوحة تتمحور حول الإنسان وتتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، ويمكنها العمل بأمان وفعالية في العالم الحقيقي. هدف الباحثين هو المساعدة في تحويل الأبحاث إلى أدوات يمكن استخدامها في أماكن العمل والبنية التحتية والخدمات العامة، ودعم اعتمادها على نطاق أوسع في جميع أنحاء الاقتصاد.

وقال جاكوب فورستر، الأستاذ المساعد في جامعة أكسفورد: “لا يمكن للمملكة المتحدة أن تفوز بسباق الذكاء الاصطناعي العالمي بمجرد محاولة التفوق على أكبر شركات التكنولوجيا على البيانات والحوسبة. إن Bold تدور حول طريق مختلف: اكتشاف طرق جديدة بشكل أساسي لبناء الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وأكثر انفتاحًا وأكثر توافقًا مع الاحتياجات البشرية.

“من خلال التركيز على نماذج جديدة للتعلم، بدلاً من توسيع نطاق الأساليب الحالية فقط، نهدف إلى المساعدة في تأمين القدرة السيادية للمملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتأكد من أن البحث الأكاديمي يمكن أن يشكل مستقبل هذا المجال.”

وتعليقًا على التمويل، قال كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي: “ستقود هذه المختبرات الجديدة العالم في العمل الأساسي الذي تم إعداده لجعل الذكاء الاصطناعي أرخص وأكثر عملية وأسهل في الاعتماد حتى يتمكن المزيد من الشركات والخدمات العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الاستفادة.

وأضاف: “وببناء هذه القدرة هنا في الوطن، بدعم من جامعاتنا الرائدة على مستوى العالم، فإننا نعزز خبراتنا الخاصة، ونقلل الاعتماد على الآخرين ونضمن مكانة بريطانيا في طليعة هذه التكنولوجيا”.