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البرتغال تكتسح أوزبكستان بخماسية.. ورونالدو ينفرد بإنجاز مونديالي جديد

AbdHassan23.06.2026
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البرتغال تكتسح أوزبكستان بخماسية.. ورونالدو ينفرد بإنجاز مونديالي جديد

يمن مونيتور/ أ ف ب

اقتربت برتغالها من تأهلها إلى دور الـ32 في مونديال أمريكا الشمالية 2026، وقادها قائد كريستيانو رونالدو الذي احتفل بكونه أصبح أول لاعب يسجل في ست نسخته من النهائيات، ليفوز كاسح على أوزبكستان 5-0 الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من الدور الأول.

وأصبح رونالدو أكبر لاعب يسجل في النهائيات (41 و138 يوما) بعد الكاميروني روجيه ميلا (42 و39 والنصف)، قبل أن يتحمل نونو منديش الثاني من ركلة حرة مباشرة (17).

واعتبر رونالدو الثالث لمنتخب البلاد (39) فتخطى أوزيبيو صاحب أكبر عدد من التنازلات للبرتغال في كأس العالم (9)، قبل أن يتحمل عبد القادر خوسانوف الرابع بالخطأ في مرماه (60) والبديل رافايال لياو الخامس (87) للبرتغال في المجموعة الرائدة الثانية عشرة.

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AbdHassan23.06.2026
7
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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