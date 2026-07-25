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غارات مشرقة مدينة الحديدة عقب الإعلان عن استهداف سعودية في البحر الأحمر

AbdHassan25.07.2026
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غارات مشرقة مدينة الحديدة عقب الإعلان عن استهداف سعودية في البحر الأحمر

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقالت سكان ومصادر الأخبار إنفجرت عنيفة هزّت مدينة الحديدة الخاضعة للسيطرة على جماعة الحوثي في ​​غرب اليمن، مساء اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع داخل المدينة.

نظرًا لأهمية أن ثلاث غارات على الأقل استهدفت المواقع في الحديدة، فيما يتعلق بمصادر أخرى عن الضربات ربما طال محيط الميناء الحديدة، دون تأكيد رسمي للطبيعة المطلوبة أو للمشاركة التي ترغب في التعامل معها.

وجاءت الخريفات بعد وقت قصير من إعلان الشركة السعودية NCC MASA لاستهداف إخوتها في البحر الأحمر.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودي إن السفينة التاسعة للهجوم البسيطة في بدنها، لكنها جزئيا تتوجه إلى وجهتها المقررة بعد كاتبها من سلامتها وبعض أعضاء طاقمها.

ونتيجة لذلك، تم تحقيق الهدف الثاني من خلال أقل من أربعة أشهر، بعد أن تم إطلاق النار على سفينة “ENCELIA” التابعة لاثني عشر شركة سعودية لهجوم في البحر الأحمر، ونتيجة لذلك اندلعت النيران في السفينة الرائدة.

الاثنين الماضي، أعلن القائد العسكري باسم الحوثيين في بيان مصور، “حظر الملاحة البحرية” على السعودية، ردا على ما قالت الجماعة إنه عجزه الرياض، شاركا أن تشارك في التنفيذ منذ إعلانه.

وردت السعودية على البيان الحوثي، بالطبع أنها ستتخذ “جميع التدابير اللازمة لسفنها”، حسب تخصيصها دوليا واتفاقية الأمم المتحدة لقانون الأفراد.

كما وعدت تحالف الدعم الشرعي في اليمن، بمساعدة السعودية، بالرد “بكل حزم وقوة” على الحوثيين للسفن التابعة له.

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AbdHassan25.07.2026
9
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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