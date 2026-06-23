ترامب يوجه تركيز الحكومة الأمريكية نحو الكم

في أمرين تنفيذيين منفصلين (EOs) وقعهما الرئيس ترامب في 22 يونيو، تم توجيه حكومة الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء نهج أكثر تماسكًا لتسويق ونشر الحوسبة الكمومية والاستشعار والشبكات، والعمل على التخفيف من تهديدات الأمن السيبراني المستقبلية الناشئة عن أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

يعتمد EO الذي يغطي علوم وتكنولوجيا المعلومات الكمومية (QIST)، على قانون مبادرة الكم الوطنية الذي تم التوقيع عليه في عام 2018، خلال فترة الولاية الأولى للرئيس في منصبه.

وفي توضيح لرغبة ترامب في أن تحافظ الولايات المتحدة على ميزة تكنولوجية استراتيجية في هذا المجال، يمنح مكتب الرؤساء الحكومة ستة أشهر لتحديث استراتيجية الكم الوطنية الأمريكية لدعم النظام البيئي سريع النضج وتشجيع تسويق ونشر التكنولوجيا الكمومية.

كما أنه يؤسس لجهد الكمبيوتر الكمي لتطوير التطبيقات واكتشاف العلوم (QC-ADDS) – وهو برنامج متعدد الجسم – لمتابعة كمبيوتر كمي على نطاق من شأنه أن “يبدأ عصر الاكتشافات العلمية المدعمة بالكم”. وبموجب الشروط المقترحة لهذا البرنامج، سيتم تسليم جهاز كمبيوتر واحد على الأقل إلى وزارة الطاقة، وإذا أمكن، سيتم فتحه أمام المجتمع العلمي الأوسع.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل حكومة الولايات المتحدة على تحديد ثلاثة على الأقل من مشاريع أجهزة الاستشعار الكمومية من الجيل التالي ذات الأولوية من أجل الحصول على نتائج ميدانية بحلول نهاية سبتمبر 2028، ووضع خطة لتعزيز الاستعداد التجاري للاستشعار الكمي، وتكنولوجيا تصنيع أجهزة الاستشعار، والتوقيت المعزز للشبكات الكمومية.

وفي الوقت نفسه، ستبدأ واشنطن أيضًا العمل على خطة لتعزيز النظام البيئي الأوسع لـ QIST، ودعم سلاسل التوريد، واعتماد القطاع الخاص لمعايير QIST، ومسارات البحث والتطوير، بينما يهدف مشروع آخر إلى ضمان تهدئة مخاوف الأمن السيبراني حول QIST، وتنفيذ ضوابط متوازنة تحمي المصالح الأمريكية دون خنق الابتكار، بينما تعمل فرق من وزارتي الخارجية والتجارة على التوافق مع الحلفاء والشركاء الدوليين مثل المملكة المتحدة.

يهدف الأمر الثاني إلى تعزيز أمن التشفير للبيانات الحساسة في الولايات المتحدة، وCNI، والاقتصاد الرقمي، ويتطلع إلى التنفيذ الفعال لانتقال أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية إلى معايير التشفير ما بعد الكمي (PQC) على النحو المنصوص عليه من قبل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، ومساعدة مالكي ومشغلي CNI أثناء إجراء الترقيات الخاصة بهم.