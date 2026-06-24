تكنولوجيا المراقبة الرقمية تسهل الانتهاكات الحدودية “التعسفية”

يقول المقرر الخاص للأمم المتحدة إن تبادل تقنيات المراقبة الرقمية من قبل الدول التي تسعى إلى الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات اللجوء والهجرة الخاصة بها يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص المتنقلين.

وقال جهاد ماضي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، إن الاستعانة بمصادر خارجية لهذه العمليات يشكل جزءًا من نهج “قائم على الردع” للهجرة يركز على تقييد الوصول إلى الحماية والحد من قدرة الناس على عبور حدود الدولة، وهو ما يُعرف باسم “إضفاء الطابع الخارجي” على الحدود.

وأضاف أن تدابير النقل الخارجي، رغم أنها غالباً ما يتم وضعها في شكل أشكال من التعاون أو الشراكة، ينبغي تمييزها عن التعاون الهادف إلى تيسير الهجرة الآمنة والنظامية.

ويرجع ذلك إلى أن الدول الخارجية التي تسعى إلى نقل وظائفها ومسؤولياتها في مجال مراقبة الهجرة إلى دول ثالثة، تسعى جاهدة، من الناحية العملية، إما إلى منع المهاجرين أو إبعادهم، وهي “ممارسات قد يكون من الصعب التوفيق بينها وبين مبدأ حسن النية”.

وفي حين أن هناك جوانب عديدة للالاستعانة بالمصادر الخارجية ــ بما في ذلك الاتفاقيات السياسية بين الجهات الخارجية والدول الثالثة التي تضمن معالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الإقليمية، أو تقديم أطر لمنع الوصول، أو التعجيل بعمليات ترحيل المهاجرين ــ فإن أحد الجوانب الرئيسية لهذه العملية هو تبادل التكنولوجيات والخبرات الفنية.

وقال مادي: “لدعم هذه التدابير، تقدم الدول الخارجية المساعدة المالية والتدريب والمعدات وبناء القدرات على نطاق أوسع لسلطات الهجرة والحدود في الدول الثالثة”، مضيفًا أن مثل هذه الممارسات غالبًا ما تكون جزءًا لا يتجزأ من أطر التعاون الأوسع المتفق عليها بين الدول.

“ويشمل ذلك على نحو متزايد نشر تقنيات المراقبة، مثل أنظمة القياسات الحيوية والطائرات بدون طيار وأدوات مراقبة الحدود، مما يسهل تعقب المهاجرين واعتراضهم”.

وأشار ماضي إلى أن استخدام مثل هذه التقنيات الرقمية في سياق إضفاء الطابع الخارجي قد يسهل انتهاك حقوق الإنسان بعدة طرق.

وسلط ماضي الضوء على استخدام الطائرات بدون طيار كمثال، وقال إنه يمكن نشرها بطرق تقوض حق الشخص في مغادرة بلد ما أو تساهم في ممارسات الإعادة القسرية التي تتبعها الدولة (في إشارة إلى الإعادة القسرية أو الطرد أو رفض المهاجرين).

وفيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية عن طريق أنظمة مراقبة الحدود أو إدارتها، أضاف ماضي أن ذلك قد يؤدي إلى انتهاكات الخصوصية التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما يساهم تصدير ونشر التقنيات الرقمية المختلفة، “في ضوء التمييز المنهجي المتأصل في إدارة الهجرة” على مستوى العالم، في إنشاء وصيانة “التسلسلات الهرمية للتنقل” العنصرية وممارسات الإنفاذ التمييزية، مما يؤدي إلى التنميط العنصري أو الاستهداف غير المتناسب للمهاجرين من الجنوب العالمي.

وإلى جانب الجهات الحكومية، أشار مادي أيضا إلى دور المنظمات الدولية ــ بما في ذلك الأمم المتحدة، التي تساعد في تشغيل أنظمة المراقبة البيومترية وقواعد البيانات في مخيمات اللاجئين، مثل تلك الموجودة في كينيا وبنغلاديش ــ والكيانات الخاصة مثل شركات التكنولوجيا، التي إما تساعد بشكل مباشر في تدابير التفويض الخارجي أو توفر الأدوات التي تمكن السلطات من تفعيلها.

وفي حديثها مع Computer Weekly في نوفمبر 2024، قالت محامية اللاجئين والمؤلفة بيترا مولنار إن القطاع الثالث والمنظمات غير الحكومية غالبًا ما يشاركون في خلق المبررات “الإنسانية” لزيادة عمليات نشر التكنولوجيا على الحدود.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يعملون في هذه المنظمات غالبًا ما يكونون حسن النية، إلا أن مولنار قال إن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو اليونيسيف أو برنامج الأغذية العالمي لديها “سلطة معيارية هائلة” على فكرة أن “المزيد من البيانات أفضل”، وبالتالي فهي قوة دافعة وراء تطبيع الكثير من تكنولوجيا الحدود المستخدمة حاليًا.

في فبراير 2021، أثارت منظمة الخصوصية الدولية أيضًا مخاوف بشأن الطبيعة المخصخصة بشكل متزايد لنظام الحدود في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الشركات نادرًا ما تخضع للتدقيق أو المساءلة عن مشاركتها، على الرغم من توفيرها المتحمس لـ “سلطات المراقبة التدخلية”.

كما وجد تقرير صادر عن مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في سبتمبر 2022 أن شركات تكنولوجيا المراقبة “متورطة بشدة” في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى وجه التحديد، وجد التقرير أن الشركات المعنية تعمل في ظل افتقار واضح للشفافية، وفشلت في إنشاء آليات تظلم مناسبة للمتضررين من منتجاتها، مع الإشارة إلى أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت على نحو متزايد “تشتري وتستخدم أدوات رقمية قوية، تتراوح من برامج التجسس وأدوات التنصت إلى تكنولوجيا التعرف على الوجه، للمراقبة المستهدفة والجماعية”.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، توصل تحقيق أجراه مكتب أمين المظالم الأوروبي لمدة عام إلى أن عمليات نقل تكنولوجيا المراقبة من الاتحاد الأوروبي إلى الحكومات الأفريقية – الموزعة عبر الصندوق الاستئماني التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا (EUTFA) الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو – تتم دون أي تقييم ذي معنى لتأثيرات حقوق الإنسان، على الرغم من ضعف سجلات حقوق الإنسان للعديد من الحكومات التي تتلقى التكنولوجيا.

وبموجب اتفاقية EUTFA، تم تخصيص الملايين للحكومات الأفريقية لتزويدها بالأدوات الرقمية لجمع البيانات من الأجهزة وبناء أنظمة تحديد الهوية البيومترية واسعة النطاق، في حين تم استخدام أموال أخرى لتدريب الشرطة في شمال أفريقيا على التنصت على المكالمات الهاتفية، ومراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وفك تشفير محتوى الإنترنت الذي تم اعتراضه.

وخلص تحليل سابق لقوانين وممارسات المراقبة في ستة بلدان أفريقية – أجراه معهد دراسات التنمية (IDS) والشبكة الأفريقية للحقوق الرقمية (ADRN) في أكتوبر 2021 – بشكل منفصل إلى أن المراقبة غير القانونية للدولة يتم تنفيذها مع “الإفلات من العقاب”، على الرغم من أن حقوق الخصوصية محمية بشكل جيد على الورق.

وخلص ماضي إلى أن تدابير التفويض الخارجي، سواء كانت تقنية أم لا، “معرضة لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب طبيعتها التعسفية والرادعة”.

وأضاف أن “الشفافية المحدودة هي سمة متكررة للتعاون الخارجي، بسبب طبيعتها التي تتجاوز الحدود الإقليمية ومشاركة جهات فاعلة متعددة”، مشيراً إلى أن الاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة يزيد من عرقلة الرقابة.

ومن أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في سياق التعاون في مجال الهجرة ونقل التكنولوجيا، قال مادي إن الدول يجب أن تكون قادرة على ضمان أن استخدام ونقل ونشر أدوات المراقبة الرقمية يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وينبغي أن يكون ذلك مصحوبا بزيادة الشفافية والرقابة، مع وضع آليات لوقف استخدام التكنولوجيات في الحالات التي لا يمكن فيها التخفيف من المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل فعال.