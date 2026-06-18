يبدأ Snapdragon START المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي الشخصي باستخدام نظارات XR الذكية

بناءً على عملها الراسخ في مجال الحوسبة المكانية، حيث أنشأت بالفعل معيارًا قياسيًا لسماعات الرأس والنظارات استنادًا إلى تقنيتها، أطلقت شركة Qualcomm Technologies برنامج Snapdragon Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit (START) لمساعدة العلامات التجارية على جلب أجهزة الذكاء الاصطناعي الشخصية الخاصة بها إلى السوق بشكل أسرع وبمرونة أكبر.

بدءًا من مجال النظارات الذكية، تعد Inspecs، شركة النظارات العالمية التي تنتج علامات تجارية مرخصة مثل Barbour وCAT وSuperdry وO’Neill ومالك العلامة التجارية للنظارات المتميزة TitanFlex، أول شركة تتعاون مع Qualcomm حصريًا في إطار البرنامج، وهو ما يزعم الطرفان أنه سيمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تطور النظارات الذكية.

يتمثل المبدأ الأساسي لبرنامج START في جلب البراعة الهندسية في التصميم والتصنيع إلى الجيل التالي من النظارات الذكية ذات الذكاء الاصطناعي المتكامل (AI)، مما يساعد العلامات التجارية على إنشاء أجهزة الذكاء الاصطناعي الشخصية الخاصة بها بشكل أسرع وبمرونة أكبر. وسوف يتمحور حول وحدات الأجهزة التي تدعمها منصات Snapdragon، والتي تجمع بين الحوسبة المتقدمة والاتصال والذكاء الاصطناعي في بصمة مدمجة يمكن ارتداؤها لدعم مجموعة واسعة من التصاميم.

يتم إقران الوحدات مع مجموعة برامج تركز على الأمان ومستقلة عن الذكاء الاصطناعي والتي تربط الجهاز بتطبيقات الهواتف الذكية المصاحبة والخدمات السحابية لدعم تجارب الذكاء الاصطناعي الهجين، مع توفير الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي وتنسيقها لمنح العلامات التجارية الاختيار والمرونة.

وقالت كوالكوم إن هذا يعني أن Snapdragon START سيمكن المؤسسات من التركيز على تطوير تجارب المستخدم الفريدة، بالإضافة إلى التصميم واستراتيجية الذهاب إلى السوق لنشر أسرع، مما يجعل المزيد من أجهزة الذكاء الاصطناعي الشخصية، مثل النظارات الذكية، في أيدي المستهلكين.

وفي معرض شرحه لما يمكن أن يعنيه هذا بالنسبة لأجهزة الجيل التالي، قال زياد أصغر، نائب الرئيس الأول والمدير العام للواقع الممتد (XR) والأجهزة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي الشخصي في Qualcomm Technologies، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر شخصية وأنه مصمم للعمل مع الناس وسياقهم وما يفعلونه في الوقت الحالي.

وقال أصغر: “تساعد أجهزة الذكاء الاصطناعي الشخصية، بما في ذلك النظارات الذكية، على إحياء الذكاء الاصطناعي الوكيل من خلال رؤية ما تراه وسماع ما تسمعه. ويضع Snapdragon START الأساس الذي يسهل على العلامات التجارية والمؤسسات طرح هذه الأجهزة في السوق، وتوسيع الوصول إلى قدرات الوكيل لمزيد من المستهلكين”.

نعمل معًا على جلب النظارات الذكية إلى السوق والتي تندمج بسلاسة في الحياة اليومية، وتجمع بين التصميم الخالد والتكنولوجيا القوية والبديهية

روبن توتيرمان، المفتشون



وقال روبن توتيرمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Inspecs، إن العملاء يثقون بالفعل في علامته التجارية بسبب التصميم الرائع والراحة والجودة، لكن الشراكة مع Qualcomm تسمح لها “بإعادة تعريف النظارات التي يمكن أن تكون عليها”.

وأضاف: “نعمل معًا على جلب النظارات الذكية إلى السوق والتي تندمج بسلاسة في الحياة اليومية، وتجمع بين التصميم الخالد والتكنولوجيا القوية والبديهية. وهذا أكثر من مجرد ابتكار منتج، إنه قناعة مشتركة”.

“نحن نؤمن بأن النظارات الذكية ستعيد تشكيل كيفية تفاعل الناس مع التكنولوجيا بشكل أساسي. وبدعم من إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في العالم، تتمتع Inspecs بمكانة فريدة لقيادة هذا التحول، ووضع التجارب الذكية والمتصلة مباشرة أمام العين البشرية.”

بالإضافة إلى Inspecs، يتم دعم Snapdragon START من قبل نظام بيئي من شركاء التكنولوجيا والتصنيع، بما في ذلك Applied Materials وAvegant وJorjin وPegatron وThundercomm.

قال بول ميسنر، نائب الرئيس والمدير العام لأعمال منصات الضوئيات في شركة Applied Materials: “لدى كل عميل احتياجات فريدة لدمج التقنيات التي تخلق نظارات ذكية رائعة، والتي توفر تجارب مستخدم مقنعة. وتتطلب هذه النظارات أنظمة بصرية متقدمة ومسارًا سلسًا للإنتاج”.

وأضاف: “يسعدنا أن نكون جزءًا من Snapdragon START، حيث نجمع بين تفوقنا الهندسي في التصميم مع نطاق التصنيع لدعم العلامات التجارية في بناء النظارات الذكية من الجيل التالي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي”.

قال علي مصري، نائب الرئيس الأول لأمريكا الشمالية في شركة Thundercomm، مزود منتجات وحلول إنترنت الأشياء: “يعمل Snapdragon START على تقليل الحواجز أمام العلامات التجارية لجلب النظارات الذكية إلى السوق على نطاق واسع”. “من خلال الجمع بين التصميمات الجاهزة للإنتاج… فإننا نمكن جيلًا جديدًا من المنتجات القابلة للارتداء والمصممة للاستخدام في العالم الحقيقي.”