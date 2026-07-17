العلوم والتكنولوجيا

إن دور مدير تكنولوجيا المعلومات الحديث يكاد يكون ساحقًا – وإليك كيفية البقاء والازدهار

AbdHassan17.07.2026
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إن دور مدير تكنولوجيا المعلومات الحديث يكاد يكون ساحقًا – وإليك كيفية البقاء والازدهار

مسؤول عن كل شيء بدءًا من إبقاء أضواء تكنولوجيا المعلومات مضاءة، وحتى التحول الرقمي، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتعزيز العلاقات بين المنظمات وإدارة التعقيد، فإن مدير تكنولوجيا المعلومات الحديث لديه لوحة كاملة. يشارك كبار مدراء تكنولوجيا المعلومات نصائحهم لتحقيق النجاح

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AbdHassan17.07.2026
6
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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