حددي المفضل للجسم العام وجرحى الحرب في اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر رئيس مجلس التحكم في اليمن، اليوم، التنظيم الجمهوري رقم (43) المقرر لعام 2026، ومن المقرر أن “الهيئة العامة لجرحى الحرب”.

وقضى تنوعها بخضوع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة، على أن تتمتع بالخصوصية الشخصية بالنظر إلى والذمة المالية، وتكون مقرها الرئيسي في العاصمة المطر عدن، مع إمكانية فتح عناوين أو مكاتب لها في مختلف المحافظات الجمهورية وفقا للحاجة.

وتضمنت المنظمة الشعبية (29) كتلة فرعية على خمسة فصول، وتسمى والتعاريف والأهداف والهام، إضافة إلى التأثر بإدارة الهيئة ومواردها وبرمجياتها الفعالة وأحكامها.

وتتولى الهيئة تقديم الحماية اللازمة للجرحى وإنهاء الآثار الضارة وبالتالي عن تأخير علاج الجرحى من خلال الفترات السابقة، المتقدمة وطريقة المعالجة والتنفيذ الشامل على ضوابط ومعايير معتمدة وشاملة.

وسمحت بالمادة الأخيرة من مبادرة بدء العمل فورًا منذ صدوره، ونشر الجريدة بشكل رسمي قانوني. ونذكر أن ملف جرحى الحرب في اليمن يظل تحدياً إنسانياً وتضميناً ويشترك فيها الأعضاء المشرفون الجدد، وهو ما يتوقع أن يشترك في معالجته وتوحيد قنواته الرسمية.