تمضي Met قدمًا في التوسع الكبير في التعرف على الوجه
ستنشر شرطة العاصمة كاميرات حية ثابتة للتعرف على الوجه (LFR) عبر ويست إند وسوهو بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من الضغوط المتزايدة من أجل التنظيم، بعد “طيار رائد” لمدة ستة أشهر في كرويدون.
سيتم الآن تركيب كاميرات LFR الثابتة، التي كانت موجودة سابقًا في شاحنات متخصصة، على أثاث الشوارع الحالي مثل أعمدة الإنارة، وسيتم مراقبتها من قبل الضباط عن بعد، حتى يمكن إعادة وضعها بشكل استراتيجي “لاستهداف النقاط الساخنة الناشئة”.
يتم تنشيط مباريات LFR فقط أثناء عمليات النشر بحضور الضباط، ويتم إجراء مطابقات LFR مقابل “قائمة مراقبة مخصصة ومبنية على المعلومات الاستخبارية”، والتي يتم إنشاؤها قبل أقل من 24 ساعة ويتم حذفها بعد ذلك مباشرة، وفقًا لسياسة Met’s LFR.
وقالت شرطة العاصمة إنه على الرغم من أن هذه الكاميرات ثابتة، إلا أنها لن يتم تثبيتها بشكل دائم في أي مكان واحد، حيث يتمتع الضباط بالقدرة على إعادة وضعها في النقاط الساخنة الناشئة إذا كانوا على علم بالتحولات في أنماط الجريمة أو تكتيكاتها.
سيتم أيضًا استهداف المناطق الأخرى ذات الإقبال الكبير حول وسط لندن في توسعة LFR، مع وجود خطط لتوسيع استخدامها في جميع أنحاء المدينة اعتبارًا من عام 2027.
تعرض التكثيف المستمر لاستخدام LFR لانتقادات شديدة من قبل العديد من مجموعات الحقوق الرقمية والمستشارين المحليين وأعضاء جمعية لندن.
ردًا على إعلان شرطة العاصمة، قال جاك كولسون، رئيس قسم المناصرة في منظمة Big Brother Watch: “من المتوقع صدور تشريع لتنظيم استخدام الشرطة للتعرف على الوجه في الخريف. ومع ذلك، تسرع الشرطة قدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي”. [AI] مراقبة الجمهور بموجب قواعدهم الخاصة.
كما وجدت دراسة حديثة أجرتها الأمم المتحدة أن المراقبة الرقمية ــ سواء كانت حقيقية أو متصورة ــ تتسبب في تأثير مروع على سلوك الناس.
يدعو إلى التنظيم
في الوقت الحاضر، تعمل شرطة العاصمة بناءً على سياسة LFR الداخلية الخاصة بها بدلاً من إطار قانوني محدد، بدلاً من الاعتماد على “خليط” من القوانين، مثل قواعد حماية البيانات وسلطات القانون العام الشرطية.
تبين أن سياسة LFR الخاصة بشرطة العاصمة تتوافق مع قانون حقوق الإنسان بعد مراجعة قضائية لاستخدام LFR في جميع أنحاء لندن في أبريل 2026. وعلى الرغم من ذلك، أكد خطاب الملك في مايو 2026 أنه سيتم تقديم إطار قانوني لمشروع قانون إصلاح الشرطة – والذي يتضمن إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وأطر قانونية محددة للتعرف على الوجه من قبل الشرطة لضمان “تبرير استخدام هذه التقنيات”.
استجابت حوالي 11 مجموعة من المجتمع المدني – بما في ذلك Big Brother Watch، وJustice، وLiberty، وOpen Right Group – لإعلان خطاب الملك في مايو 2026 من خلال الضغط من أجل وضع لوائح تنظيمية في مجال تكنولوجيا التعرف على الوجه، مع قائمة من “الحد الأدنى من الحماية الضرورية” لحماية الجمهور الرئيسي من المراقبة المفرطة للذكاء الاصطناعي.
قال كولسون: “إن إجبار الناس على الانضمام إلى صف الشرطة الرقمية في الوجهات الأكثر ازدحاما والأكثر شعبية في العاصمة يعد إهانة لفكرة أنه لا ينبغي عليك التعريف بنفسك للشرطة إذا لم ترتكب أي خطأ. لمشاهدة مسرحية، يجب عليك الآن أن تدفع ثمن خصوصيتك”.
“الطيار الرائد”
وأفادت شرطة العاصمة أن أكثر من 470 ألف شخص مروا أمام الكاميرا أثناء الطيار، مع تنبيه كاذب واحد فقط، لم يؤدي إلى اعتقال أحد.
أدت تقنية LFR إلى أكثر من 2000 حالة اعتقال منذ بداية عام 2024، مع أكثر من 170 حالة اعتقال خلال المحاكمات التجريبية في كرويدون، حيث تم استخدام الكاميرات الثابتة بدلاً من الشاحنات الصغيرة.
وقال مفوض الأرصاد الجوية، مارك رولي، إن البرنامج التجريبي حقق “انخفاضًا في الجريمة، وانخفاضًا كبيرًا في العنف ضد النساء والفتيات”، مضيفًا أن “التكنولوجيا تدعم الضباط في استهداف المجرمين المطلوبين ومرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين”.
وأضاف: “لقد رأينا التأثير بالفعل في كرويدون، حيث نجح برنامج تجريبي مدته ستة أشهر في اعتقال أكثر من 170 شخصًا، وانخفاض معدلات الجريمة، وانخفاض كبير في العنف ضد النساء والفتيات. كل هذه النتائج أدت إلى إنذار كاذب واحد فقط بين مئات الآلاف من الأشخاص”. “تدعم التكنولوجيا الضباط في استهداف المجرمين المطلوبين ومرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين. والأهم من ذلك أنها تدعم الضباط – وليس استبدالهم”.
ثقة الجمهور
وفي حين يزعم رولي أن “ثقة الجمهور في هذا الأمر واضحة ــ فنحو 80% من سكان لندن يؤيدون استخدامه”، وجدت دراسة استقصائية أجريت على 2000 من البالغين في المملكة المتحدة أجرتها شركة التعرف على الوجه Face Int توقعات أكثر دقة.
قال توني كونيس، الرئيس التنفيذي لشركة Face Int: “من التبسيط للغاية القول إن الناس في لندن يؤيدون أو يعارضون التعرف على الوجه”، حيث كشف الاستطلاع الذي أجرته شركته أن 66٪ من سكان لندن قالوا إن تقنية التعرف على الوجه هي خطوة نحو مجتمع المراقبة، وأعرب نصف المشاركين في الاستطلاع على الأقل عن قلقهم بشأن التحديد الخاطئ، والمخاوف بشأن التحيز العنصري وكيفية تخزين وجوههم.
وأضاف كونيس: “يجب على المنظمات التي تستخدم FRT أن تكون شفافة بشأن كيفية استخدام التكنولوجيا، وأن تكون واضحة بشأن الضمانات المعمول بها، وأن تكون على استعداد لإدراك أن الناس يتوقعون استشارة حول كيفية نشر التعرف على الوجه”.
رددت ماريا ثيودولو، الشريكة في شركة Stokoe Partnership Solicitors، أن زيادة استخدام LFR دون وجود ضمانات يمكن أن يقوض ثقة الجمهور في كل من الشرطة وسيادة القانون: “إن الضغط من أجل توسيع نطاق التعرف على الوجه لا يتناسب مع الضمانات القانونية الأساسية التي تهدف إلى التحكم في مراقبة الدولة.
“إن الخطأ في تحديد الهوية والتحيز والخوارزميات المبهمة يخلق مخاطر حقيقية، لا سيما عندما تكون هناك آليات محدودة للطعن في القرارات أو التدقيق فيها. وبدون رقابة قابلة للتنفيذ وعواقب لعدم الامتثال، فإن التعرف على الوجه قد يصبح أداة مراقبة أخرى غير خاضعة للرقابة.”
حددت وزارة الداخلية خططها لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه في شرطة المملكة المتحدة في يناير 2026. وتضمنت الخطة تمويلًا استثماريًا قياسيًا بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني لصالح PoliceAI على مدى السنوات الثلاث المقبلة، واستثمار 26 مليون جنيه إسترليني في تطوير نظام وطني للتعرف على الوجه و11.6 مليون جنيه إسترليني لتقنية LFR.
جاء هذا الإعلان بعد صدور تقرير حكومي، والذي وجد أن نشر التكنولوجيا الجديدة يختلف بين قوات الشرطة المختلفة، مما يؤدي إلى “نقص استخدام التكنولوجيا والبيانات بشكل جذري”.
في اسكتلندا، هيئات الشرطة على بعد عامين على الأقل من الأطر القانونية المعمول بها لاستخدام LFR. وقال وزير العدل الاسكتلندي، نيل جراي، إن اسكتلندا ستضمن أن يكون استخدام الشرطة للتكنولوجيا “قانونيًا وفعالًا ومتناسبًا ومرتكزًا على احترام حقوق الإنسان”.
رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.