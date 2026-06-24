تمضي Met قدمًا في التوسع الكبير في التعرف على الوجه

ستنشر شرطة العاصمة كاميرات حية ثابتة للتعرف على الوجه (LFR) عبر ويست إند وسوهو بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من الضغوط المتزايدة من أجل التنظيم، بعد “طيار رائد” لمدة ستة أشهر في كرويدون.

سيتم الآن تركيب كاميرات LFR الثابتة، التي كانت موجودة سابقًا في شاحنات متخصصة، على أثاث الشوارع الحالي مثل أعمدة الإنارة، وسيتم مراقبتها من قبل الضباط عن بعد، حتى يمكن إعادة وضعها بشكل استراتيجي “لاستهداف النقاط الساخنة الناشئة”.

يتم تنشيط مباريات LFR فقط أثناء عمليات النشر بحضور الضباط، ويتم إجراء مطابقات LFR مقابل “قائمة مراقبة مخصصة ومبنية على المعلومات الاستخبارية”، والتي يتم إنشاؤها قبل أقل من 24 ساعة ويتم حذفها بعد ذلك مباشرة، وفقًا لسياسة Met’s LFR.

وقالت شرطة العاصمة إنه على الرغم من أن هذه الكاميرات ثابتة، إلا أنها لن يتم تثبيتها بشكل دائم في أي مكان واحد، حيث يتمتع الضباط بالقدرة على إعادة وضعها في النقاط الساخنة الناشئة إذا كانوا على علم بالتحولات في أنماط الجريمة أو تكتيكاتها.

سيتم أيضًا استهداف المناطق الأخرى ذات الإقبال الكبير حول وسط لندن في توسعة LFR، مع وجود خطط لتوسيع استخدامها في جميع أنحاء المدينة اعتبارًا من عام 2027.

تعرض التكثيف المستمر لاستخدام LFR لانتقادات شديدة من قبل العديد من مجموعات الحقوق الرقمية والمستشارين المحليين وأعضاء جمعية لندن.

ردًا على إعلان شرطة العاصمة، قال جاك كولسون، رئيس قسم المناصرة في منظمة Big Brother Watch: “من المتوقع صدور تشريع لتنظيم استخدام الشرطة للتعرف على الوجه في الخريف. ومع ذلك، تسرع الشرطة قدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي”. [AI] مراقبة الجمهور بموجب قواعدهم الخاصة.

كما وجدت دراسة حديثة أجرتها الأمم المتحدة أن المراقبة الرقمية ــ سواء كانت حقيقية أو متصورة ــ تتسبب في تأثير مروع على سلوك الناس.

يدعو إلى التنظيم في الوقت الحاضر، تعمل شرطة العاصمة بناءً على سياسة LFR الداخلية الخاصة بها بدلاً من إطار قانوني محدد، بدلاً من الاعتماد على “خليط” من القوانين، مثل قواعد حماية البيانات وسلطات القانون العام الشرطية. تبين أن سياسة LFR الخاصة بشرطة العاصمة تتوافق مع قانون حقوق الإنسان بعد مراجعة قضائية لاستخدام LFR في جميع أنحاء لندن في أبريل 2026. وعلى الرغم من ذلك، أكد خطاب الملك في مايو 2026 أنه سيتم تقديم إطار قانوني لمشروع قانون إصلاح الشرطة – والذي يتضمن إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وأطر قانونية محددة للتعرف على الوجه من قبل الشرطة لضمان “تبرير استخدام هذه التقنيات”. استجابت حوالي 11 مجموعة من المجتمع المدني – بما في ذلك Big Brother Watch، وJustice، وLiberty، وOpen Right Group – لإعلان خطاب الملك في مايو 2026 من خلال الضغط من أجل وضع لوائح تنظيمية في مجال تكنولوجيا التعرف على الوجه، مع قائمة من “الحد الأدنى من الحماية الضرورية” لحماية الجمهور الرئيسي من المراقبة المفرطة للذكاء الاصطناعي. قال كولسون: “إن إجبار الناس على الانضمام إلى صف الشرطة الرقمية في الوجهات الأكثر ازدحاما والأكثر شعبية في العاصمة يعد إهانة لفكرة أنه لا ينبغي عليك التعريف بنفسك للشرطة إذا لم ترتكب أي خطأ. لمشاهدة مسرحية، يجب عليك الآن أن تدفع ثمن خصوصيتك”.

“الطيار الرائد” وأفادت شرطة العاصمة أن أكثر من 470 ألف شخص مروا أمام الكاميرا أثناء الطيار، مع تنبيه كاذب واحد فقط، لم يؤدي إلى اعتقال أحد. أدت تقنية LFR إلى أكثر من 2000 حالة اعتقال منذ بداية عام 2024، مع أكثر من 170 حالة اعتقال خلال المحاكمات التجريبية في كرويدون، حيث تم استخدام الكاميرات الثابتة بدلاً من الشاحنات الصغيرة. وقال مفوض الأرصاد الجوية، مارك رولي، إن البرنامج التجريبي حقق “انخفاضًا في الجريمة، وانخفاضًا كبيرًا في العنف ضد النساء والفتيات”، مضيفًا أن “التكنولوجيا تدعم الضباط في استهداف المجرمين المطلوبين ومرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين”. وأضاف: “لقد رأينا التأثير بالفعل في كرويدون، حيث نجح برنامج تجريبي مدته ستة أشهر في اعتقال أكثر من 170 شخصًا، وانخفاض معدلات الجريمة، وانخفاض كبير في العنف ضد النساء والفتيات. كل هذه النتائج أدت إلى إنذار كاذب واحد فقط بين مئات الآلاف من الأشخاص”. “تدعم التكنولوجيا الضباط في استهداف المجرمين المطلوبين ومرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين. والأهم من ذلك أنها تدعم الضباط – وليس استبدالهم”.