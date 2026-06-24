التكلفة هي العائق الرئيسي في سباق الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء

يمكن إنشاء مراكز البيانات الفضائية (SBDC) في غضون خمس إلى عشر سنوات، لكن الجدوى المالية هي أكبر عنق الزجاجة أمام اعتمادها، وفقًا لورقة بيضاء صادرة عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

بحلول عام 2040، تتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية أن تصل مراكز تطوير الأعمال الصغيرة (SBDCs) إلى حصة تصل إلى 15% من سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العالمي – مما يعني أن واحدًا من كل ثمانية أعباء عمل للذكاء الاصطناعي يمكن تشغيله في الفضاء.

تضع مرافق الذكاء الاصطناعي متطلبات غير مسبوقة على شبكة الكهرباء لإدارة الحرارة، مع استهلاك يعادل استهلاك الطاقة لمدينة صغيرة ومخاوف متزايدة بشأن استخدام المياه – تواجه مراكز البيانات معارضة كبيرة من المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

يقال إن الطلب يزداد بنسبة تصل إلى 20% سنويًا، ومع ذلك يتم تأخير طلبات تخطيط مراكز البيانات لمدة 490 يومًا بسبب اعتراضات الجمهور – مستشهدة بالضرر الذي يلحق بالمنطقة المحلية والاعتراضات لأسباب بيئية – وفقًا لشركة الاستشارات الهندسية Hoare Lea ومقرها المملكة المتحدة.

وقد أدى الطلب المتغير إلى إعلان شركات مثل SpaceX وGoogle عن مشاريع بحثية لإنشاء مراكز بيانات في الفضاء.

على سبيل المثال، يهدف مشروع Google Suncatcher، الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2025، إلى تقديم حل من خلال شبكة مكونة من 81 قمرًا صناعيًا تعمل بالطاقة الشمسية. وقالت جوجل إن المشروع يمكن أن يقلل من التأثير على الموارد الأرضية. وقالت: “يمكن أن تكون الألواح الشمسية أكثر إنتاجية بما يصل إلى ثماني مرات من تلك الموجودة على الأرض، وتنتج الطاقة بشكل مستمر تقريبًا، مما يقلل الحاجة إلى البطاريات”. “قد يكون الفضاء أفضل مكان لتوسيع نطاق حوسبة الذكاء الاصطناعي.”

ومع ذلك، فإن المخاوف المتعلقة بالبناء والصيانة والبيئة، بالإضافة إلى التحديات المالية، تظل بمثابة عوائق كبيرة تحول دون جعل المدن الصغيرة النامية حقيقة واقعة حتى الآن.

أشار التقرير، على سبيل المثال، إلى أنه حتى لو تم حل القيود التقنية ــ مثل تحمل المعدات للإشعاع، وإنتاج بطاريات ذات كثافة طاقة عالية بما فيه الكفاية، والمشاكل المختلفة المتعلقة بالصيانة في المدار ــ “فهذا لا يؤدي إلا إلى إثبات إمكانية نشر مراكز تطوير الأعمال الصغيرة؛ ولا يثبت ما إذا كان القيام بذلك منطقيا من الناحية المالية”.

وفي حين تبدو مراكز البيانات المدارية بعيدة المنال، فقد تلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية طلبات لإنشاء ما يزيد على مليون قمر صناعي في مدار أرضي منخفض للعمل كمراكز بيانات، كما أعلنت شركة الفضاء الحكومية الصينية عن خطط لإنشاء “سحابة فضائية” بحلول عام 2030.

كيف تعمل مراكز تطوير المشاريع الصغيرة (SBDCs)؟ تعمل مراكز تطوير المدن الصغيرة ككوكبة من الأقمار الصناعية في “مدار متزامن للشمس عند الفجر والغسق” – حيث تلتقط الطاقة الشمسية في جميع الأوقات عن طريق التحليق فوق الأماكن عند غروب الشمس وشروقها، حيث يتم تبديد الحرارة المهدرة من خلال “التبريد الإشعاعي السلبي”. ستقوم الأقمار الصناعية بمعالجة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وتنقل البيانات من خلال الروابط بين الأقمار الصناعية إلى أقمار الاتصالات، والتي ستقوم بعد ذلك بنقل البيانات عبر الترددات الراديوية أو وصلات الليزر إلى المحطات الأرضية، ثم إلى المستخدمين. تعد الأقمار الصناعية الحالية، التي تعمل عادةً بقدرة تتراوح بين 20 و39 كيلووات، صغيرة مقارنة بالجيل التالي من الأقمار الصناعية اللازمة لمراكز تطوير الأعمال الصغيرة (SBDCs)، والتي تستهدف 100-150 كيلووات لكل قمر صناعي وتزن حوالي طنين. وقالت مجموعة BCG: “عند حوالي 1500 دولار للكيلوجرام، فإن إطلاق 1 جيجاوات من الحوسبة يكلف حوالي 30 مليار دولار، وهو أكبر عائق أمام الجدوى التجارية”، في حين أن تعريفات الطاقة التي تفرضها الحكومة ستضيف إلى المعادلة. وتبلغ التكاليف حاليًا ما يصل إلى ثلاثة أضعاف تكاليف البنى التحتية الأرضية للذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتقلص هذا إلى حوالي 1.5 مرة في السنوات الخمس إلى العشر القادمة. ومن المتوقع أن يتم استخدام SBDCs في السيناريوهات التي “تتفوق فيها المزايا الهيكلية للمدار على علاوة التكلفة المستمرة”. يمكن أن يشمل ذلك عمليات مثل “الاستدلال غير الحساس لوقت الاستجابة، وأعباء العمل السيادية، ومعالجة البيانات المولدة من الفضاء”. وأضافت مجموعة بوسطن الاستشارية أن أي أعباء عمل حساسة لزمن الاستجابة، مثل تدريب نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، غير مناسبة حاليًا لمراكز تطوير الأعمال الصغيرة (SBDCs)، مما يعني أن المؤسسات لن تكون قادرة إلا على اختيار حالات الاستخدام حيث لا يكون وقت الاستجابة حرجًا. ومن ثم فإن أحمال العمل التي من المحتمل أن تظل على الأرض هي تطبيقات في الوقت الفعلي تتطلب أوقات استجابة أقل من 50 مللي ثانية. “[SBDCs are] وقالت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: “طبقة جديدة ذات مصداقية من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتي من المرجح أن تخدم حصة كبيرة ولكن محدودة من السوق بحلول عام 2040، ترتكز على أعباء العمل حيث تفوق المزايا الهيكلية للمدار، أي التوزيع الجغرافي والسيادة، علاوة التكلفة الضيقة”.

تحديات الجدوى الفنية إن SBDCs على نطاق واسع يعني الإنتاج الضخم ونشر “حافلات الأقمار الصناعية، والمصفوفات الشمسية الفضائية، والمشعات وغيرها من الأنظمة الفرعية بأحجام لم تصل إليها الصناعة بعد”. كان من المتوقع أن يتم حل غالبية القيود التي تم تقييمها في نشر مراكز تطوير الأعمال الصغيرة على نطاق واسع في غضون 10 سنوات – بما في ذلك تكلفة الإطلاق وأنظمة التبريد وعمر البطارية والإشعاع والاتصال والصيانة في المدار. وكان التحدي الأكبر الذي تم تحديده هو الصيانة في المدار. ستعود غالبية تكلفة تشغيل مراكز تطوير الأعمال الصغيرة (SBDC) إلى حوسبة وحدة معالجة الرسومات (GPU)، والتي تحتاج إلى الاستبدال كل خمس سنوات – وقد يكلف هذا ما يصل إلى 55% من نفقات وحدات تطوير الأعمال الصغيرة (SBDC)، مقارنة بتكاليف الإطلاق التي تبلغ حوالي 22%. ويتطلب القمر الصناعي بقدرة 100 كيلوواط أيضًا مشعاعًا مساحته 400 متر مربع، وهو حجم “غير مسبوق”، مع تبريد وصيانة في المدار بعد سنوات من الجاهزية. حسب التقرير معدل فشل قدره 30% لكل عملية نشر للكوكبة. يمكن أن يعني فشل وحدة معالجة الرسومات أو أحد المكونات فقدان القمر الصناعي بالكامل نظرًا لعدم وجود وسائل حالية للخدمة في المدار.