يأمر رئيس الوزراء اليمني بتكثيف التفاصيل في مراسل مراسلي التليفزيون الشرقي في البلاد

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقال رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية شاع محسن الزنداني، الأربعاء، إنه توجه الأجهزة الأمنية القليلة بتكثيف جهودها للكشف عن ملابسات القتلى الصحفي محمد عيضة، مراسل قنائي “العربية” و”الحدث” في مقاطعة حضرموت، المساهمة في ضحايا الضحايا.

وجاءت توجيهات الزنداني عقب مقتل عيضة أول تفجير كاسفة واسعة استهدفت العملاء في مدينة المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت شرقي اليمن، في حادثة شهدت موجة إدانات من الأوساط الرسمية والإعلامية.

سمح لمصادر قررت، ورئيس الوزراء التواصل مع وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومسؤولين حريصين على مستجدات الإجراءات الضرورية المتخذة لتتبع الحادث.

تنبيه الزنداني لا يجب أن يظهر خيرات متاحة لدعم التحقيق المختلف وتمكينها من الوصول إلى الجناة والتورطين في التصرف، مشدداً على أهمية التعامل مع الحازم مع مثل هذه الجيدة التي يجب الالتزام بها.

وقال إن الهدف المستهدف والإعلاميين يمثلون الاعتداء على حرية العمل الإعلامي وسيادة القانون، ويجب إرادة الحكومة للعمل بشكل آمن لمساعدة العاملين في وسائل الإعلام على أداء مهامهم.

كما تقدم رئيس الوزراء بالتعازي إلى عائلة البروفيسور الراحل ووزملائه في الوسط الإعلامي، معرباً عن تضامنه مع ذويه في هذا المصاب.

وبعد محمد عيضة من أبرز المراسلين الإعلاميين في حضرموت، حيث عملوا في التغطية الشاملة للوصول إلى تأليفي تايفوني “العربية” و”الحدث إعلان آخر، وتواصل الأجهزة الأمنية لتحقيقاتها لكشف لامعة ما وراءها ودواه.