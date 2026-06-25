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عدن.. الطاحة بعشرات المتورطين في تعاطي المخدرات والاعتداءات الجنائية

AbdHassan25.06.2026
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عدن.. الطاحة بعشرات المتورطين في تعاطي المخدرات والاعتداءات الجنائية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بعد أن نفذت شرطة عدن سلسلة من العمليات، توصلت إلى ضبط تهم في قضية الاعتداء بالسلاح الأبيض، وآخر متورط في سرقة استهدفت محال تجارية، إلى جانب الإطاحة بعشرات المتهمين في قضايا المخدرات المتأخرة من مديريات المدينة.

وتشكك الشرطة في الأجهزة الأمنية وسجل من القبض على متهم بائع بائع قات في سوق التواهي قبل فراره من موقع الحادث، وذلك بعد عمليات تحرٍ وملاحقة وضبطه وإيداعه عدم استكمال الحظر القانوني.

وفي عملية احتلال، ألقت شرطة القاهرة القبض على متهم بالوقوف وراء سلسلة سرقة استهدفت عدداً من المحال، بعد مراقبة وتحريات كرماء بالتنسيق مع المحاكم القضائية.

إطار مكافحة المخدرات، إدارة مكافحة المخدرات، بناء على الحملات الوطنية ومداهمات، وضبط 20 متهماً بترويج وترويج مخدرات المخدرات، بالإضافة إلى الحشيش وحبوب “البريجابالين” المحظورة.

أعلنت هذه اللوائح التنظيمية كجزء من جهود مكافحة المخدرات في مدينة عدن، حيث اعتمدت بيانات ذكية ضبط 31 مهماً في قضايا مخدرات المخدرات من خلال أربع عمليات نُفذت بأقل من أسبوعين، في إطار خطة استراتيجية وتجديد منابع المشاركة والترويج للمخدرات.

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AbdHassan25.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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