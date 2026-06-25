تم اختيار ست شركات كشركاء في تطوير دروس الذكاء الاصطناعي

اختارت حكومة المملكة المتحدة ست شركات شريكة لتطوير أدوات تعليمية خاصة بالذكاء الاصطناعي والتي سيتم تقديمها مجانًا للتلاميذ في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الحكومة لتسهيل وصول الطلاب إلى الموارد التعليمية بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، والتي قالت إنها ستساعد في تحقيق تكافؤ الفرص لأولئك الذين، في كثير من الحالات، لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيا في المنزل أو غير قادرين على تحمل تكاليف الدروس الخصوصية.

وقالت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال: “يستحق كل طفل الحصول على دعم عالمي المستوى في واجباته المدرسية، بغض النظر عن خلفيته أو ما يستطيع والديه تحمله. واليوم نخطو خطوة أقرب نحو جعل ذلك حقيقة واقعة.

“يمكن لمعلمي الذكاء الاصطناعي أن يغيروا الطريقة التي يتعلم بها الشباب، من خلال منحهم دعمًا شخصيًا. وهذا يعني التكيف مع الطريقة التي يتعلم بها الطفل، ومنحهم مساعدة إضافية حيثما يحتاجون إليها، وفرصة للمضي قدمًا حيثما أمكنهم ذلك.

“مع توقع استفادة ما يصل إلى 450 ألف طفل محروم من هذا الاستثمار الطموح، فإن هذه خطوة حاسمة نحو كسر الحواجز أمام الفرص ومنح كل شاب أفضل بداية في الحياة.”

في الوقت الحالي، مهارات الذكاء الاصطناعي ليست منتشرة على نطاق واسع بين العاملين في مجال التكنولوجيا، والوصول إلى الذكاء الاصطناعي والقدرة على استخدامه يعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك الجنس والخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

وتأمل الحكومة أن تتيح أدوات التدريس المجانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، طالما تم تطويرها جنبًا إلى جنب مع المعلمين وبالتوازي مع المنهج الدراسي، ما يقرب من 450 ألف طفل الفرصة للوصول إلى الدعم الشخصي لواجباتهم المدرسية التي قد لا يحصلون عليها بطريقة أخرى.

وقد اختارت الحكومة ست شركات مقرها المملكة المتحدة لتطوير أدوات التدريس الخاصة بالذكاء الاصطناعي – Eedi، وEleven Labs، وLearn Anything، وMedly AI، وPearson (بالشراكة مع Anthropic) وZero Gravity – والتي ستعمل جنبًا إلى جنب مع المعلمين وغيرهم من الخبراء لضمان أن الموارد مناسبة للاستخدام في المدارس.

ستستهدف الأدوات التلاميذ في السنوات 9 و10 فيما يتعلق باللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية الحديثة، ويجب تطويرها مع وضع المنهج الوطني في الاعتبار، وأن تكون قابلة للاستخدام في بيئة الفصل الدراسي وأن توضح بوضوح كيف ستستفيد الطلاب من الخلفيات الأقل حظًا، مما يثبت أنها سهلة الوصول وشاملة وقابلة للاستخدام.

وتأمل المدارس ألا يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى توفير دروس خصوصية مجانية للشباب فحسب، بل سيساعد المعلمين أيضًا على التعرف مبكرًا على ما إذا كان هناك مجال معين يعاني منه الطفل.

ستحصل كل شركة من الشركات المختارة على تمويل بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني للمشروع، وقد ذكرت الحكومة أن اختيار الشركات البريطانية كجزء من هذه العملية يساهم أيضًا في دعم الأعمال التجارية المحلية.

وقالت ليز كيندال: “نريد من الشركات البريطانية أن تقود العالم في بناء هذه التكنولوجيا، ولهذا السبب فإن المنظمات الست التي ندعمها اليوم تتمركز هنا في الوطن – من الشركات الناشئة المثيرة إلى القادة الراسخين. وسوف تساعد في تطوير الذكاء الاصطناعي الرائد عالميًا والذي يعمل حقًا في الفصول الدراسية – ويكون آمنًا وفعالًا ومبنيًا على احتياجات كل من التلاميذ والمعلمين.

“ستدعم هذه الحكومة الابتكار البريطاني وتضمن أن المواهب والخبرات والشركات البريطانية هي التي تشكل مستقبل تكنولوجيا التعليم.”

ومن المقرر أن يتم اختباره في المدارس خلال صيف عام 2026، سيتم منح مقدمي الخدمة المختارين إمكانية الوصول إلى AI Content Store، وهي مكتبة المواد التعليمية الحكومية المتاحة للجمهور، لتوجيههم خلال عملية التطوير.

إلى جانب هذا المشروع، تعمل الحكومة على تطوير معايير لأدوات التدريس الخاصة بالذكاء الاصطناعي للتأكد من أنها آمنة لاستخدام الطلاب، ومواكبة الوتيرة السريعة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومناسبة للغرض. والأمل هو أن تكون هذه الأدوات متاحة في جميع أنحاء المملكة المتحدة في المدارس اعتبارًا من عام 2027.