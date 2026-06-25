دعونا نقترح طريق مأرب-شبوة لترويج اقتراح الغاز والفطام

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بدأت السلطات اليمنية ميدانية واسعة من أجل فتح الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وشبوة، بعد سنوات من الغاز، سعياً إلى تسهيل حركة النقل وتدفق الإجراءات والمشتقات لعدد من المحافظات.

وتشارك مصادر إن لجنة العمليات المشتركة غرفة العمليات المشتركة للغاز اختتمت زيارة ميدانية إلى محافظة شبوة وما بعدها إيصال فريق مشروع “مسام” لنزع الألغام إلى منطقة عارين، حيث شرعت في أعمال المسح الهندسي لإزالة الألغام وتأمين الطريق.

وجاءت ضمنت خطة للخطة المسبقة للعلاقة المسبقة بين البلدين لخدمة واقتصادية، بما في ذلك تسهيل نقل الغاز والمشتقات النفطية وتحرك بين المناطق التي تحت القيام بالحكومة.

بالإضافة إلى الزيارات الميدانية مع المشرفين المحليين والقيادات الدبلوماسية في شبوة، تعديل الترتيبات على ترتيبات الراحة لتأمين الطريق وتسهيل مهام فصل الألغام خلال مراحل التوقف.

وبحسب الأدلة الموجودة على المشروع، بدأت عمليات المسح من منطقة عارين فيكتوريا أفاليل، تمهيداً لاستكمال التدابير اللازمة اللازمة لفتح الطريق واستئناف الإجراءات فيه.

ومن المتوقع أن تؤدي إلى تشغيل الخط إلى تقليص مسافات النقل وخفض تكاليفه، مما يؤدي إلى إضافة مستويات جيدة من الإمدادات الغذائية وانسياب إرشادات الغاز والوقود إلى عدد من المحافظات اليمنية.