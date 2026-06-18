لانها تضرب كرواتيا بباعية مستحقة

يمن مونيتور/ وكالات

أستهل منتخب إنجليزي مشواره في كأس العالم مثير ومستحق على ملاكاتي 4-2، على ملعب دالاس، في افتتاح المجموعة الثانية عشرة، ليحصد ثلاثة أول ثلاثة في رصيدهم.

والمرشح المنتخب بريطانيًا لكاري كين يؤديً بشكل مقنع، ليؤكد جاهزيته لأنه واحد من أبرز المنافسين على لقب العالم.

وأخذت في السيطرة على الحكم جزاء في الدقيقة 12 بعد مخالفة حكمها على قائد المنتخباتي لوكا مودريتش داخل منطقة الجزاء.

وتصدى الجارديان دومينيك ليفاكوفيتش للمحاولة الأولى من هاري كين، لكن الركلة أُعيدت، لينجح نجلاء في التسجيل بالمحاولة الثانية.

ورغم ذلك، أدرك الإنجليزي الرائع أن كرواتيا تتعادل في الدقيقة 36 عبر مارتن باتورينا، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت بفضل الهداف جوردان بيكفورد.

وايتعاد المنتخب الإنجليزي يتصدره بعد مسافة قصيرة فقط، عندما ارتقى كين لكرة القدم عرضية وحولها برأسه إلى الشباك مسجلاً هدفه الثاني.

لكن المنتخب قبلي رفض الاستسلام وأفكر في نهاية الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المؤتمر بالتعادل 2-2 بعد شوط.

ونفترض اختياره انجليزيًا أفضليته في اللحظات الثانية، حيث تدخل السيطرة بشكل كبير وتفرض ضغطاً هجومياً مكثفاً على الحركات العمالية بحثاً عن السيطرة على التقدم الابتكاري.

وأثمر الضغط الإنجليزي عن الهدف الثالث في الدقيقة 47 عندما استغل جود بيلينغهام هجمة منظمة ليضع الكرة في الشباك.

وكاد بيلينغهام أن ينتج النتيجة النهائية بدقيقة واحدة، لكن ليباكوفيتش تألق وتصدى لتسديدته القوية من على حدود منطقة الجزاء.

وأجرى انتخاب ممثليه في الدقيقة 58 بخروج مودريتش، ليشارك ماتيو كوفاسيتش أملاً في توفير هدف الوسط.

وكاد ماريو باشاليتش أن يتخلف في الدقيقة 76، لكن بيكفورد أنقذ مرماه من هدف محقق ليحافظ على تقدم المنتخبه.

سيتألق بين الجارديان، ثم حرم ليباكوفيتش ليحل محل مورغان روجرز من هدف محقق في الدقيقة 82 بعد انفراد صريح.

نورت ماركوس راشفورد يفوز بالسجل الرابع في الدقيقة 85 بعد هجمة مرتدة سريعة، ليقضي على آمال كرواتيا في العودة.

وحافظ منتخبنا الإنجليزي على تقدمه حتى صافرة النهائي، ليحقق الفوز ثميناً ويضرب بقوة في بداية مشواره بالمونديال.