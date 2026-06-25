يمن مونيتور/ رويترز

لا تزال هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية (UKMTO)، تقوم بالإبلاغ عن حادث وقع على مسافة 7.5 أميال بحرية جنوب شرق منطقة دَهِيت في سلطنة عُمان، حيث تمكنت من العثور على مقرف مجهول المصدر.

وطبقاً للبلاغ عن السفينة ربان، فقد تم حجب الجانب الأيمن «الميمنة» من السفينة، ما يؤثر على الأضرار في جسر القيادة، دون تسجيل أي اختلاف بين المشاهير أو أي تأثيرات مؤثرة.

ولذلك فإن الهيئة القضائية المختصة تباشر التحقيق في الحادثة، وتطالب السفن الحربية في منطقة توخي بالإبلاغ عن نشاط أي مشبوه إلى مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية.

ولم يتم تسجيل الهيئة حتى الآن طبيعة المذوف أو انتهت صلاحيتها.

وجدت سلطنة عمان، في يوم الثلاثاء الماضي، أنها نسقت مع منظمة البحرية الدولية، ماشي بحري للسفن التي يوجد فيها فاعلون مضيق هرمز، وتساهم في أن السفن التي ترغب في استخدام الفضاء سترغب دائمًا في التنسيق مع منظمة البحرية الدولية، لبناء الإحداثيات التي ساهمت في تنظيمها والسلطات العمانية.

تبعاً لبيان سلطنة عمان، جاء إعلان السلم الجديد من مسؤولية السلطنة تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون الرهن العقاري، بما يضمن حرية الحركة في المضيق من دون فرض السيف، وبما ينسجم مع النتائج المستمرة والتفاهمات التي توصلت معها وإيران.

وأكد أن وزير سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، قال اليوم الخميس، إن الترتيبات المتعلقة بالبوربور من مضيق هرمز لا يفرض أي رأي.

وأشار الوزير العماني في دول الاجتماع إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في مملكة البحرين، أن سلطنة عمان، المتحدة، دولة ملوثة للمضيقين، تتفق بمسؤولية خاصة في الدعم الثابت الدولي لتأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤوليها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون التأمين التعاوني.

كما شددت كلمة له، على أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمزها وانسيابيةها.

وجدد القائد العماني قبوله إلى الأرض لمذكرة التفاهم الموقعة بين وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل السلام المنشود، مؤكداً طوعاً على سلطنة عمان بالتمام والتمام مع مختلف المحققين للدفع بهذه الطريقة إلى اليمين.

ووشنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، توسعت نطاقها إلى أجزاء واسعة من الشرق الأوسط، دلتا، طهران فعليا تحقق على رمز الضيق الضيق، مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة لتدفقات النفط وتوزيع زعامة أسواق الطاقة العالمية وأوسع نطاقا.