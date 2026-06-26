يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال عضو مجلس الإدارة المختص بالرقابة اليمنية سلطان العرادة إن ما وصفه الأطباء مجموعة الحوثيين وتهديداتهم للأمن والملاحة البحرية يمثلون العقبة الأبرز أمام السعي لإنهاء الصراع في اليمن، مطالبين المجتمع الدولي بقراءة من أجل الالتزام باتجاه الالتزام بالقرارات الدولية.

وجاءت الأوردية من خلال لقائه في محافظة مارب، الخميس، سفير الاتحاد لدى اليمن باتريك سيمونيه وسفيرة الهولندية جانيت سيبن، حيث تناقش الجانبان في مجال الأعمال التجارية والإنسانية في البلاد، إضافة إلى تعزيز التعاون بين اليمن وشركائه.

وقال العاهرة إن الحكومة اليمنية هناك مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بحضور الدولة، بالتوازن مع العمل من أجل تحقيق تأثيرات الإنسانية التي فاقمتها سنوات الحرب.

كما دعا إلى زيادة الدعم الدولي الموجه لكافة الأجزاء الاقتصادية، معتبراً أن القدرات المؤسسية الرسمية للخدمات الأساسية فعالة ركيزة مهمة مستدامة على المدى الطويل.

أهمية كبيرة لبرامج التنمية البشرية والانتقال العاجل من الكوارث الإنسانية إلى المشاريع الناشئة انطلاقا من خلق فرص اقتصادية ومجتمعية محلية لمواجهة التحديات.

من روجما، تكثيف سفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة هولندا ولمساندة عضويهما، السيطرة على الاختيار والحكومة اليمنية، بما في ذلك برامج المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية وعليهم، مجددين مطلوبين بمساندة بالضغط إلى إختيار إختيار والحكومة اليمنية.