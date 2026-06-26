منوعات

ضبط 8 أطنان من طبخ في مأرب شرقي اليمن

AbdHassan26.06.2026
9
ضبط 8 أطنان من طبخ في مأرب شرقي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ضبطت قسم التفتيش في المستشفى التابع لمكتب الصناعة التجارية بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، الخميس، بما في ذلك أطنان من المواد الغذائية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح ان المكتب ينفصل عن حملة رقابة الشاملة وتميزت عن تسجيلها أنها “مسوسة ومخلوطة بالشوائب” قبل تسويقها للشهر، داخل أحد الطواحين في التقليل.

قرر المكتب أنه تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، والتحفظ على المجلدات بالكامل، استعداداً لإحالة ملف القضية إلى المحاكم المتطلبة والتدابير اللازمة للتعامل مع المخالفين.

وذكرت أنها بدأت تظهر مخازن الأغذية العالمية، لأنها تحتوي على مواد غذائية ذات جودة عالية ومتناسبة مع المواد الغذائية للوزن المسموح بها، دون إيراد تفاصيل عن نتائج التحقق من المنتجات، على الرغم من وجود مواطنين يتحدثون عن المواد الغذائية.

Source link

AbdHassan26.06.2026
9
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

تقرير: أكثر من 5 آلاف هجوم إيراني على دول الخليج و20 قتيلاً منذ اندلاع الحرب

تقرير: أكثر من 5 آلاف هجوم إيراني على دول الخليج و20 قتيلاً منذ اندلاع الحرب

25.03.2026
بتكلفة 9.5 مليون ريال سعودي.. مشروع نوعي للترويج المائي الممتد في المأرب

بتكلفة 9.5 مليون ريال سعودي.. مشروع نوعي للترويج المائي الممتد في المأرب

05.05.2026
استبدال منتخب كأس العالم بعد منعه من دخول البلاد | أخرى | رياضة

استبدال منتخب كأس العالم بعد منعه من دخول البلاد | أخرى | رياضة

11.06.2026
سنوكر يسجل بثًا مباشرًا: يعود أوسوليفان مع تقديم عرض ويليامز | أخرى | رياضة

سنوكر يسجل بثًا مباشرًا: يعود أوسوليفان مع تقديم عرض ويليامز | أخرى | رياضة

25.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى