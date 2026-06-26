ضبط 8 أطنان من طبخ في مأرب شرقي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ضبطت قسم التفتيش في المستشفى التابع لمكتب الصناعة التجارية بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، الخميس، بما في ذلك أطنان من المواد الغذائية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح ان المكتب ينفصل عن حملة رقابة الشاملة وتميزت عن تسجيلها أنها “مسوسة ومخلوطة بالشوائب” قبل تسويقها للشهر، داخل أحد الطواحين في التقليل.

قرر المكتب أنه تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، والتحفظ على المجلدات بالكامل، استعداداً لإحالة ملف القضية إلى المحاكم المتطلبة والتدابير اللازمة للتعامل مع المخالفين.

وذكرت أنها بدأت تظهر مخازن الأغذية العالمية، لأنها تحتوي على مواد غذائية ذات جودة عالية ومتناسبة مع المواد الغذائية للوزن المسموح بها، دون إيراد تفاصيل عن نتائج التحقق من المنتجات، على الرغم من وجود مواطنين يتحدثون عن المواد الغذائية.