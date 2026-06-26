CW@60: تعزيز التقدم – البطل المجهول للابتكار

في 22 سبتمبر 1966، تم نشر العدد الأول من أول صحيفة أسبوعية متخصصة في التكنولوجيا في العالم – وتعد مجلة Computer Weekly اليوم أقدم مجلة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة المتحدة. ما هو أكثر شيء تغير بالنسبة لك منذ ذلك الحين؟ هنا، يتأمل جوردون طومسون، الرئيس الأوروبي لواحدة من أكثر شركات التكنولوجيا نفوذاً خلال تلك السنوات الستين، في التغييرات التي شهدها.

على مدار الستين عامًا الماضية، أحدثت تكنولوجيا المؤسسات تحولًا كبيرًا في كل جانب من جوانب كيفية عمل المؤسسات. لقد شهدنا صعود أماكن العمل المتصلة، وتطور مراكز البيانات، والتحول إلى السحابة، وتوسيع الأمن الرقمي، ومؤخرًا الذكاء الاصطناعي (AI) كقوة تعيد تشكيل الصناعة. لقد غيرت كل موجة من الابتكارات كيفية تواصل الشركات وتعاونها وتنافسها.

ومع ذلك، وبينما نتأمل ستة عقود من التقدم التكنولوجي، تبرز حقيقة واحدة. ولم يحقق أي من هذه التطورات قيمة بمعزل عن غيرها. لأنه وراء كل تحول كبير في تكنولوجيا الأعمال يكمن عامل التمكين القوي لها. الاتصال.

لقد كانت الشبكة هي القوة غير المرئية وراء ما نقف فيه اليوم. ربط الأشخاص والتطبيقات والبيانات والبنية التحتية بشكل آمن على نطاق غير مسبوق. وحيث نقف الآن، فإن أهميتها لم تكن أكبر من أي وقت مضى.

لم يعد الاتصال مجرد البنية التحتية التي تدعم التحول والابتكار. إنها البنية التحتية الحيوية لموجتنا القادمة من الابتكار.

من البنية التحتية الداعمة إلى الأساس الاستراتيجي في الأيام الأولى لحوسبة المؤسسات، كان يُنظر إلى الاتصال إلى حد كبير على أنه متطلب تقني. نعم، لقد كان الأمر مهمًا، لكنه نادرًا ما كان استراتيجيًا. عندما تأسست شركة سيسكو قبل أربعة عقود من الزمن، كانت توصف في كثير من الأحيان بأنها “سباكو الإنترنت”، حيث قامت ببناء الأنابيب الرقمية التي تربط الشبكات ووضع الأسس لما سيصبح الإنترنت الحديث. يجسد هذا الوصف حقيقة مهمة، وهي أن الاتصال كان دائمًا أمرًا أساسيًا. ولكن اليوم، أصبح الأمر أكثر بكثير من مجرد البنية التحتية. ولنتأمل هنا التقنيات التي غيرت طريقة حياتنا وعملنا. تعتمد الهواتف الذكية والحوسبة السحابية ومنصات التعاون والخدمات الرقمية جميعها على اتصال سلس ومرن لتقديم قيمتها. وبإزالة الشبكة، تصبح حتى التكنولوجيا الأكثر تقدمًا مجرد إمكانات غير مستغلة. لقد تطور الاتصال من القدرة التقنية إلى البنية التحتية الأساسية. مثل الكهرباء، أصبحت الآن متجذرة بعمق في اقتصاداتنا وحياتنا اليومية لدرجة أننا غالبًا ما لا نلاحظها إلا عندما تكون غير متوفرة. عندما تفشل الشبكات، تتوقف العمليات. تتعطل سلاسل التوريد وصناعات الخدمات، وينهار التعاون، وتعاني تجارب العملاء، ويصل ذلك إلى النتيجة النهائية للشركات. وقد أدى هذا الواقع إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها المؤسسات إلى الشبكة – ليس كخلفية أساسية للبنية التحتية، ولكن كأساس استراتيجي للمرونة والابتكار والنمو.

أصبحت الشبكة هي المنصة لقد تغير دور الشبكة بشكل كبير. تاريخيًا، كان التحدي واضحًا ومباشرًا، وهو ربط النقطة “أ” بالنقطة “ب” بسرعة وموثوقية أكبر. غالبًا ما كان الأمن يتم وضعه بعد ذلك. لكن هذا النموذج لم يعد يعمل. اليوم، أصبح الاتصال والأمن لا ينفصلان على الإطلاق. في عالم موزع بشكل متزايد، يمثل كل اتصال فرصة ولكنه يمثل أيضًا خطرًا. وأصبح مشهد التهديدات اليوم أكثر تعقيدًا مما شهدناه من قبل. ولهذا السبب يجب أن تكون الشبكة الحديثة آمنة ومرنة وذكية من حيث التصميم. لا أملك كرة بلورية، ولكن إذا تم تحديد العقود الستة الماضية من خلال ربط الأشخاص والأنظمة، فإن العقود التالية سيتم تحديدها من خلال ما تجعله هذه الاتصالات ممكنًا

جوردون طومسون

لقد أصبحت أيضًا المنصة التي تمكن من نجاح الأعمال. فهو يدعم العمل المختلط، ويدعم التجارب الرقمية، ويدعم المرونة التشغيلية، ويوفر الرؤية التي تحتاجها المؤسسات للتكيف في الوقت الفعلي. وعلى نحو متزايد، لا تعتمد نتائج الأعمال على مجرد توفر الاتصال، بل على امتلاك المنصة المناسبة لتقديمها بشكل آمن وبسيط وعلى نطاق واسع.

البنية التحتية الحيوية اليوم والآن نحن عند نقطة انعطاف رئيسية أخرى – الذكاء الاصطناعي. نعم، نرى أن الكثير من المحادثات حول الذكاء الاصطناعي تركز على النماذج والتطبيقات. لكن نجاحها يعتمد في نهاية المطاف على شيء أكثر جوهرية. بينما يتحرك العالم بخطى سريعة نحو الذكاء الاصطناعي، فإننا نحرك الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بنية تحتية آمنة وعالية الأداء تحول إمكاناته إلى واقع ملموس. البنية التحتية هي ما يجعل كل شيء ممكنا. لماذا يهم ذلك؟ لأن فعالية الذكاء الاصطناعي تكون بقدر فعالية البيانات التي يمكنه الوصول إليها، والسرعة التي يمكن أن تتحرك بها تلك البيانات، والأمان الذي يحميها. سواء كانت المؤسسات تقوم ببناء مراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، أو إنشاء تطبيقات ذكية أو تمكين تجارب رقمية جديدة، فلن يحدث أي من ذلك بدون شبكات حديثة قادرة على تقديم أداء عالٍ وزمن وصول منخفض وإمكانية مراقبة عميقة وأمان مدمج. ولهذا السبب برزت الشبكة الآن باعتبارها البنية التحتية الحيوية للشركات اليوم. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من المنظمات، فإنه يكشف عن حقيقة مهمة. ببساطة، لم تكن شبكات الأمس مصممة لتلبية متطلبات اليوم القائمة على الذكاء الاصطناعي. لم يعد تحديث البنية التحتية للشبكة يتعلق بمواكبة دورات التحديث. يتعلق الأمر ببناء الأساس الرقمي اللازم لإطلاق الإمكانات الكاملة لما هو تحت أقدامنا اليوم وغدًا وما بعده. إن تلك المنظمات التي تستثمر في تحديث الشبكات اليوم لا تقوم فقط بتحديث التكنولوجيا. إنهم يقومون بإنشاء منصة مرنة وآمنة وذكية مطلوبة للابتكار بشكل أسرع والتكيف بسرعة أكبر والقدرة على المنافسة بنجاح. وفي الوقت نفسه، أصبحت الشبكات نفسها أكثر ذكاءً. بفضل الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة وإمكانية المراقبة المضمنة، يمكن للمؤسسات الانتقال من التفاعل مع المشكلات إلى توقعها وحلها قبل أن تؤثر حتى على الأعمال. لم تعد الشبكة طبقة نقل بل أصبحت منصة ذكية جاهزة للعمل.