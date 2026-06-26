اكتشف رئيس ICO السابق أنه يستخدم لغة “مبتذلة” مع الموظفات

تم العثور على أدلة على استخدام “لغة بذيئة وذات طابع جنسي للغاية” من خلال تحقيق مستقل أجراه مفوض الإعلام البريطاني السابق جون إدواردز، مما أدى إلى استقالته في 19 يونيو/حزيران.

وبعد التحقيق الذي أيد في النهاية العديد من الادعاءات ضد المفوض، قالت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال في منشور على موقع LinkedIn إن “عدة نساء شاركن شهاداتهن للمحقق حول شعورهن بالإهانة والصدمة وعدم الارتياح بعد التفاعل مع السيد إدواردز”.

وأضافت كيندال أنها “شاهدت دليلاً على اللغة المبتذلة والجنسية للغاية” التي تم استخدامها في تفاعلات إدواردز مع موظفيه، وأنها “ممتنة للغاية لجميع الذين تقدموا لمشاركة تجاربهم”.

تنحى إدواردز طوعًا عن مهامه في 26 فبراير لإجراء تحقيق مستقل في مكان العمل، وفقًا لبيان صدر في 10 يونيو عن مكتب مفوض المعلومات (ICO).

وخلص التحقيق إلى أن هناك “قضية تستحق الرد”، وأن سلوك إدواردز “لم يرقى إلى مستوى السلوك المتوقع من موظف عمومي”.

وفي منشور على موقع LinkedIn، أوضح إدواردز أنه كانت هناك مناسبات “مارس فيها حكمًا سيئًا” و”قام بمحاولات للفكاهة كانت غير مناسبة”.

رداً على بيانه، قالت كيندال إنها “تشعر بقلق بالغ” من استمرار إدواردز في وصف الحوادث بأنها دعابة في غير محلها، مضيفة أن “مثل هذا السلوك لا ينتمي إلى مكان العمل، على الأقل من قبل قائد المنظمة”.

قام ICO بتحديث بيانه بعد مشاركة كيندال، لإضافة: “كانت تصرفات السيد إدواردز تتعارض تمامًا مع قيمنا. نحن لا نقبل التحرش الجنسي أو التنمر أو التمييز بأي شكل من الأشكال ولدينا سياسات واضحة للتعامل مع مثل هذه القضايا.” ومضت في شكر موظفيها “الذين شاركوا تجاربهم بشجاعة كجزء من التحقيق المستقل”.

وفق مليكسغالبًا ما وصف الموظفون إدواردز بأنه “متنمر”، وأصبحت التعليقات حول ثقافة مكان العمل في ICO “شائعة بشكل متزايد منذ بدء التحقيق، حتى لو تم الإدلاء بمعظم التعليقات بشكل خاص”.

يظل نائب المفوض والرئيس التنفيذي لـ ICO، بول أرنولد، مسؤولاً مؤقتًا عن مسؤوليات إدواردز.

طلب قانون حرية المعلومات من قبل الأوقات وكشفت أن أرنولد أبلغ الموظفين أن إدواردز “يأخذ إجازة”، بعد أن كتب له إدواردز قائلا: “لا أعتقد أنه من الضروري إصدار أي إعلان أوسع للموظفين، أو إجراء أي إعلانات أو إفصاحات خارجية”.

كتب أرنولد بشكل خاص إلى إدواردز لطمأنته بأن راتبه السنوي البالغ 200 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يتجاوز راتبه رئيس وزراء المملكة المتحدة، يمكن الاستمرار في سحبه على الرغم من عودته إلى نيوزيلندا.

وكتب أرنولد: “باعتبارك مفوضًا، ليس لديك استحقاق إجازة سنوية”. “يمكنك أن تأخذ إجازة بالقدر الذي تراه مناسبًا أو قليلًا من أجل أداء دورك.”

انضم إدواردز إلى ICO في بداية عام 2022، بعد ما يقرب من ثماني سنوات كمفوض الخصوصية في نيوزيلندا، بين فبراير 2014 وديسمبر 2021.

وقبل ذلك، مارس المحاماة لمدة 20 عامًا، وتخصص في قانون المعلومات، كما عمل مستشارًا لرئيسة وزراء نيوزيلندا.

بصفته مفوضًا للمعلومات، أعطى إدواردز الأولوية لسلامة الأطفال عبر الإنترنت والمخاطر الكامنة وراء الذكاء الاصطناعي (AI) واستخدام القياسات الحيوية. لقد قام بفحص منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل TikTok وReddit، مع تطبيق قانون التصميم المناسب للفئة العمرية – المعروف أيضًا باسم Kids Code – الذي منع الغرباء من مراسلتهم، وأزال المواقع الجغرافية للأطفال بشكل افتراضي، وعيّن حساباتهم خاصة بشكل افتراضي.

تضمن عمله في ICO الاستجابة لازدهار الذكاء الاصطناعي باستراتيجيات حول تطبيق أنظمة اتخاذ القرار الآلية واستخدام التعرف على الوجه من قبل سلطات إنفاذ القانون.

قال إدواردز في منشوره على LinkedIn: “لا أرغب في أن أكون مصدر إلهاء للعمل المهم الذي يقوم به الطرح الأولي للعملة. مع استمرار تطور التكنولوجيا، واجتياح تسونامي الذكاء الاصطناعي علينا، يجب علينا مضاعفة جهودنا الجماعية وتكييفها باستمرار لضمان السلامة والمساءلة والثقة عبر الإنترنت.”

وأضاف أنه يجب على المنظمات والجهات التنظيمية وصانعي السياسات، محليًا ودوليًا، أن يتعاونوا “لضمان أن تتمكن المجتمعات من التمتع بفوائد الابتكار بشكل آمن ومنصف”.

وقال الأمين العام فران هيثكوت من اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS)، الذي يمثل موظفي الخدمة المدنية: “في الوقت الذي يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل المجتمع ولم تكن البيانات الشخصية أكثر قيمة من أي وقت مضى، فإن العمل الذي يقوم به موظفو ICO لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى.”

وأضافت: “بينما سعى المفوض السابق إلى وصف القضايا التي أدت إلى رحيله على أنها سلسلة من النكات التي أسيء تقديرها، فإن الادعاءات التي دفعت إلى التحقيق، بما في ذلك التنمر والتحرش الجنسي، ليست مدعاة للضحك.

“لقد كان لهم تأثير عميق على الضحايا المعنيين وعلى العديد من المهنيين المتفانين الذين نمثلهم عبر ICO. تقف PCS متضامنة مع جميع أولئك الذين أظهروا شجاعة هائلة في التقدم وقول الحقيقة للسلطة في ظل ظروف صعبة للغاية. “

اتصلت مجلة Computer Weekly بإدواردز للحصول على مزيد من التعليقات في ضوء مشاركة كيندال، لكنها لم تتلق أي رد.

تم الاتصال بـ ICO أيضًا للتعليق.